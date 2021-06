Rakhi Sawant veut réintégrer l’émission de téléréalité avec son mari Ritesh pour CETTE raison

Une chose que vous ne pouvez pas enlever à Rakhi Sawant est son projecteur, elle parvient à rester dans l’actualité quoi qu’il arrive. Elle a son mot à dire sur tout et ses fans adorent ça et trouvent ça drôle. Elle a été vue pour la dernière fois dans » Bigg Boss 14 » et prévoit de réintégrer la quinzième saison avec son mari Ritesh.

Dans une interview avec Bollywood Life, elle a exprimé qu’elle souhaitait que son mari, Ritesh, entre dans la maison de » Bigg Boss » avec elle afin qu’ils puissent travailler leur mariage et leur relation. «Je veux ki mera mari Jaye. Il doit apprendre et ressentir ki usne mujhse shaadi ki hai. Avec lui même je veux y aller. Je veux Salman Khan et Bigg Boss unko sabak sikhaye andar jaake. Il devrait savoir qu’on ne quitte pas sa femme comme ça après s’être marié », a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré qu’être dans l’émission ensemble aiderait le couple à bien se connaître. Elle a dit : « Je ne suis pas restée avec mon mari. Donc, si je reste avec lui dans la maison, tout le pays verra comment nous restons ensemble et comment est notre accord. Je veux que notre relation fonctionne à 100%. Je ne sais pas pour mon mari. Je crois en une vie, un mari, un Dieu et un monde.

Rakhi a récemment figuré dans le numéro de danse de Saregama intitulé « Dream Mein Entry ». Elle est également apparue brièvement dans ‘Indian Idol 12’ pour encourager un concurrent.