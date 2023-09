Rakhi Sawant veut que Salman Khan fasse la Omra ; est fortement critiqué pour s’être moqué d’un lieu saint comme la Mecque [Watch]

Rakhi Sawantqui est de retour de La Mecque, est en ce moment fortement critiqué par les gens pour avoir réalisé des vidéos du palais sacré et pris constamment Salman Khanet insistant pour qu’il fasse la Omra. Rakhi Sawant dans la vidéo est vu en train de dire : « Salman Bhai aap Umrah karo, mai jannat ke darwaaze ke baahar khadi hoon ». Rakhi a irrité les gens en réalisant des vidéos depuis La Mecque, et ils reprochent à l’actrice de continuer à faire des cascades pour gagner de la publicité plutôt que de trouver la paix alors qu’elle visitait le lieu saint. Nombreux sont ceux qui se demandent comment Rakhi peut être autorisé à réaliser de telles vidéos sur le lieu saint. Rakhi, qui revient de sa Omra, a refusé d’être appelée par son nom et demande aux gens de l’appeler Fatima, car elle l’a fait rebaptiser après son mariage avec Adil Durrani.