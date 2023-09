Rakhi Sawant veut qu’Alia Bhatt ou Vidya Balan la joue dans son biopic, réagissent les internautes

Rakhi Sawant est en effet illimité, mais il y a une chose qui est garantie par la reine du drame, c’est un divertissement sans fin. La dernière raison pour laquelle Rakhi Sawant fait la une des journaux est que l’actrice a prétendu s’approcher Alia Bhatt et Vidya Balan pour jouer son biopic. Eh bien, sans aucun doute, la vie de Rakhi n’est rien de moins qu’un film et il sera intéressant de connaître son biopic d’où elle a commencé et comment elle a fini. Mais avoir Alia ou Vidya Balan dans le film est un rêve un peu incroyable pour Rakhi. Et la jeune fille fait face à beaucoup de moqueries pour la même raison.

Regardez la vidéo de Rakhi Sawant confrontée aux moqueries en raison de ses affirmations selon lesquelles elle aurait approché Alia Bhatt et Vidya Balan pour la jouer dans son biopic.

Un utilisateur s’est moqué d’elle en disant : « Alia teri aukaad ke bahar hai, usko naam bhi mat le ». Un autre utilisateur a commenté : « Isko hospital le jaao koi ». Rakhi est souvent confrontée à des critiques sur les réseaux sociaux à cause de ses pitreries, mais elle est imparable.

Cette vidéo de Rakhi Sawant prétendant présenter Alia et Vidya Balan pour son biopic attire tous les regards et les internautes ne peuvent pas s’arrêter de rire et nombreux sont ceux qui prétendent qu’elle a besoin d’une aide médicale et devrait arrêter de dire des bêtises.