Rakhi Sawant tombe en panne en parlant d’Adil Khan Durrani; dit, ‘8 mahine ki shaadi mein mujhe itna maara hai’

Le mariage de Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani fait l’actualité depuis longtemps. Adil a été arrêté après que Rakhi Sawant l’ait accusé de l’avoir frappée, d’avoir volé de l’argent et des bijoux chez elle. Il a été libéré de prison récemment après six mois et a décidé de tenir une conférence de presse pour parler de Rakhi. Il a dit que Rakhi le battait et faisait même ses vidéos nues.

Il a dit qu’il lui avait offert de nombreux cadeaux luxueux et même beaucoup d’argent. Adil a également mentionné que les affirmations de Rakhi selon lesquelles Salman Khan le menaçait étaient fausses et qu’il ne l’avait jamais rencontré de sa vie. Il a en outre partagé que Rakhi Sawant continuait à voler de l’argent aux gens au nom de la santé de sa mère. Il a dit que Rakhi avait créé de fausses nouvelles sur sa grossesse et a déclaré qu’elle ne pouvait pas tomber enceinte car elle s’était fait retirer l’utérus.

Rakhi l’a critiqué pour les allégations de ne pas avoir d’utérus. Elle a fait révéler à son médecin la vérité qu’elle peut devenir mère. Maintenant, Rakhi Sawant a tenu une conférence de presse aujourd’hui et a décidé de réagir à toutes les affirmations d’Adil. Une vidéo a été partagée par Viral Bhayani où Rakhi parle d’Adil.

Rakhi Sawant réagit aux affirmations d’Adil Khan Durrani

Elle s’est effondrée et se sentait essoufflée pendant qu’elle parlait. Elle a partagé qu’elle n’avait pas d’argent pour le traitement de sa mère et que l’argent avait été arrangé par le biais d’une fiducie. Elle a en outre déclaré qu’elle tenait bon à Bollywood jusqu’à présent et a exhorté tout le monde à ne pas la juger. Elle a révélé qu’Adil avait juste besoin de gloire et voulait faire Bigg Boss et créait donc du drame.

Elle a ajouté : « 8 mahine ki shaadi mein unhone mujhe itna mara hai aur fir kehte hai ki koi Rakhi Sawant ko maar sakta hai kya. Rakhi Sawant mai hu media ke samne par mai ek aurat bhi hu. » (Dans le mariage de 8 mois, il m’a battu tant de fois et ensuite il dit comment quelqu’un peut frapper Rakhi Sawant. Je suis Rakhi Sawant devant les médias mais je suis aussi une femme.)

Elle a pleuré et a ensuite partagé qu’il l’avait frappée et lui avait fait accepter l’Islam.

Regardez la vidéo de la conférence de presse de Rakhi Sawant ici :

Rakhi et Adil se sont mariés le 29 mai 2022.