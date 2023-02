Rakhi Sawant tombe en panne, dit que son mariage avec Adil Durrani est en « danger »

La reine de la télévision Rakhi Sawant est récemment tombée en panne alors qu’elle parlait à des papas, elle a déclaré que son mariage était en danger. La vidéo de l’actrice devient virale sur les réseaux sociaux et les internautes y réagissent.

Dans la vidéo partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram, on peut entendre Rakhi Sawant dire “meri shaadi khatare mai hai”. Pour les non-initiés, il y a quelques jours avant la mort de sa mère, Rakhi Sawant a révélé qu’elle s’était mariée à Adil Durrani l’année dernière. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Yaar ye thakti nai h media k saamne rote tamasha karte ???” Le second a dit : « Drama shorun ho gia iss Ka phr.





Le troisième a dit, “c’est pas un drame !! Veuillez proposer de nouveaux sujets… pas divertissants. » Le quatrième a mentionné : « Pura nautanki hai pata nahi media valo kyu isko itna dikhate hai mai nahi dekh pata isko.. » Le cinquième a dit : « kuch zyada salut khuli kitaab hai ye. Mujhe pehle bakiyo se thik lgti thi vous. Mais apne les affaires les plus personnelles, les moments les plus tristes, sab media me public kr diya. Ye to hadh salut hai ab. Parfois, nous avons besoin d’intimité, de silence, pas de médias. Mais elle aime toujours l’attention et le drame.

Récemment, Viral Bhayani a révélé qu’il avait eu une conversation avec Rakhi, et elle a révélé la vérité. Selon Viral, Rakhi était enceinte, et elle l’a même révélé dans Bigg Boss Marathi Saison 4, mais personne ne l’a prise au sérieux.

Sur une note prolongée, Viral a raconté la conversation et a écrit: “#rakhiswant nous a toujours fait rire et nous la prenons toujours à la légère. Malheureusement, la dame a beaucoup souffert ces derniers temps. Néanmoins, c’est elle qui pleure dans la pluie. Au milieu du problème de santé de sa mère et des problèmes de vie personnelle vient cette mauvaise nouvelle. Le message se poursuit avec une citation de Rakhi qui a confirmé: “J’étais enceinte et j’avais annoncé la même chose dans l’émission Bigg Boss Marathi. Mais tout le monde pensait que c’était une blague et ne l’a pas prise très au sérieux”, m’a dit Rakhi au téléphone. Elle a également confirmé qu’elle avait fait une fausse couche.”

