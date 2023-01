Rakhi Sawant tombe en panne après que sa mère a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau, exhorte les fans à prier

L’actrice de télévision Rakhi Sawant est tombée en panne lorsqu’elle a appris que sa mère souffrait d’une tumeur au cerveau, un jour après avoir quitté la maison de Bigg Boss Marathi. Elle est allée sur Instagram et a demandé à ses fans de prier pour sa mère.

Rakhi Sawant a partagé une mise à jour sur la santé de sa mère et a révélé qu’elle était hospitalisée. Dans la vidéo qu’elle a partagée sur Instagram, on peut entendre Rakhi dire : « Je suis sortie de la maison de Bigg Boss hier soir et j’ai vraiment besoin de la bénédiction de tout le monde. Maman ne va pas bien. Elle est dans l’hôpital. S’il vous plaît, priez pour elle.





Elle a ajouté que sa mère avait reçu un diagnostic de tumeur au cerveau et que le côté gauche de son corps était paralysé. Elle a déclaré: “Personne ne m’a informé dans la maison de Bigg Boss qu’elle n’allait pas bien. Je ne savais pas qu’elle avait été hospitalisée. Ma mère a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau.

Dès que cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, ses fans ont souhaité un prompt rétablissement à sa mère. Rahul Vaidya a laissé tomber les mains jointes et les emojis au cœur rouge. Mahima Chaudhry a commenté: “Mes prières lui souhaitant une bonne santé.” La chanteuse Afsana Khan a commenté: “Rakhi siso reste plus fort siso waheguru allha mehar kro. Sofia Hayat a dit: “Oh ma chérie. J’envoie des prières et des bénédictions à toi et à ta mère.”

Plus tôt, selon Bollywoooldife, Rakhi Sawant a discuté de son divorce et des souffrances qu’elle a endurées après. Elle a révélé qu’elle ne pardonnerait jamais à son ex-mari, Ritiesh, pour ce qu’il a fait à sa mère, abandonnant la mère de l’actrice à l’hôpital pour saigner alors qu’elle était dans la maison de Bigg Boss et ne prenant pas soin d’elle ou ne la payant pas. projet de loi, ce qui a causé des dommages irréparables.

Plus tard, dans la même interview, Rakhi Sawant a admis de manière surprenante vouloir se pendre et laisser une cassette suicide accusant son ex-mari Ritiesh. La candidate à la télé-réalité a affirmé qu’elle souffrait de dépression, avait cessé de parler aux gens et avait même eu des pensées suicidaires. Elle a même envisagé de se pendre et de l’enregistrer afin que Ritiesh soit tenu responsable parce qu’il l’avait blessée si gravement à l’époque qu’elle était incapable de comprendre ou de donner un sens à quoi que ce soit.

