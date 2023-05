Rakhi Sawant tente de soulever Sara Ali Khan alors qu’ils se jumellent en rouge et groove à Baby Tujhe Paap Lagega, la vidéo devient virale

Sara Ali Khan ne néglige aucun effort pour promouvoir sa prochaine comédie romantique Zara Hatke Zara Bachke dans laquelle elle est jumelée avec Vicky Kaushal pour la première fois. L’actrice a maintenant partagé une vidéo hilarante avec Rakhi Sawant dans laquelle on les voit tous les deux danser sur le morceau du film Baby Tujhe Paap Lagega.

Tourné dans des toilettes lors des IIFA Awards 2023 à Abu Dhabi le samedi 27 mai, les deux actrices se jumellent en rouge dans le clip. Sara et Rakhi se livrent à des plaisanteries amusantes avant de commencer à danser sur le numéro de capture et à la fin de la vidéo, l’actrice de Main Hoon Na est vue en train de tenter de soulever l’actrice de Kedarnath et alors que cette dernière est presque en train de tomber, le clip se termine.

La vidéo a été partagée par Sara sur son Instagram avec la légende « Red Hot Chilly, Jab Somya Rakhi ji se Mili ». Somya est le nom du personnage de Sara’a dans Zara Hatke Zara Bachke, tandis que Vicky joue Kapil. La vidéo hilarante a laissé les internautes en haleine avec leurs réactions telles que « une collaboration jamais attendue » et « Ce crossover était indispensable ».

En parlant de morceau accrocheur, il est composé par Sachin-Jigar, écrit par Amitabh Bhattacharya et chanté par Himesh Reshammiya. C’est la troisième chanson à être sortie de l’album après les deux titres romantiques Phir Aur Kya Chahiye, chanté par Arijit Singh, et Tere Vaaste, chanté par Varun Jain, Shadaab Faridi et Altamash Faridi.





Réalisé par Laxman Utekar de Luka Chuppi et Mimi et produit par Jio Studios et Maddock Films, Zara Hatke Zara Bachke arrive dans les salles le 2 juin. Outre Vicky et Sara, Inaamulhaq, Sushmita Mukherjee, Neeraj Sood, Rakesh Bedi et Sharib Hashmi figurer dans des rôles de soutien clés.

LIRE | Vicky Kaushal et Sara Ali Khan font la promotion de Zara Hatke Zara Bachke avec une famille de 170 membres, fan spécialement handicapée au Rajasthan