Rakhi Sawant sous le choc alors que sa meilleure amie porte plainte contre elle à la police : « Je ne sais pas ce qui se passe »

Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani ont fait l’actualité pour de mauvaises raisons. Les choses deviennent plus troubles entre l’ancien couple. Adil Khan Durrani a été libéré de prison récemment et il a tenu une conférence de presse à ce sujet. Il a porté de nombreuses accusations graves contre Rakhi et a même donné toutes les preuves pour étayer ses déclarations. Adil a dit que Rakhi l’avait piégé et qu’elle était la plus grosse erreur de sa vie.

Il a dit que Rakhi rencontrait toujours Ritesh Singh et qu’ils étaient même restés ensemble une fois. Il a également déclaré que Rakhi avait menti sur la fausse couche et qu’elle ne pourrait jamais devenir mère. Il a révélé plus de choses sur Rakhi.

Le lendemain, même Rakhi a tenu une conférence de presse et a donné des réponses à Adil. Elle a dit qu’Adil avait l’habitude de la frapper et de lui faire accepter l’islam avec force. Elle a également accusé Adil de l’avoir violée et a déclaré qu’elle lui avait donné Rs 10 lakhs pour le traitement de sa mère avant d’entrer dans Bigg Boss Marathi.

La meilleure amie de Rakhi porte plainte contre elle à la police

Elle a dit qu’il n’avait pas donné d’argent à sa mère. Après de nombreuses accusations portées par Rakhi et Adil, les ennuis se multiplient pour le premier. Le meilleur ami de Rakhi Sawant, Rajshree More, a porté plainte contre elle.

Rajshree a toujours été avec Rakhi dans tout ce à quoi elle a été confrontée. S’adressant aux paparazzi, Rajshree a déclaré : « Rakhi m’a menacé le jour où Adil a fait sa première apparition et je vais en révéler davantage aux médias. » Elle a en outre déclaré qu’elle parlerait bientôt aux médias et exposerait Rakhi.

Rakhi Sawant réagit

Rakhi a également réagi à cette nouvelle. Elle a parlé à Viral Bhayani et a déclaré : « Elle a toujours été à mes côtés dans mes pires moments. Même moi, je l’ai soutenue dans ses mauvais moments. Elle sera toujours mon amie pour toujours. Je suis choquée. Je ne sais pas ce qui se passe. dans ma vie. »

Viral Bhayani a partagé cette nouvelle sur Instagram et Rakhi l’a commentée. Elle a accusé Adil d’utiliser ses amis. Elle a écrit : « Wow Adi, tu utilises encore mes amis. Je ne peux pas croire que les autres savent ce qu’est Adil. Je me battrai contre tout. Je n’ai personne, j’ai Dieu. »

Regardez Rakhi Sawant parler d’Adil Khan Durrani :

Rakhi et Adil se sont mariés le 29 mai 2022.