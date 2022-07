Rakhi Sawant se fait brutalement troller pour avoir réagi à la grossesse d’Alia Bhatt, les internautes disent “begani shaadi…”

Rakhi Sawant est l’une de ces célébrités qui aime encaisser chaque événement majeur, événement ou actualité du showbiz. L’actrice se fait brutalement troller pour ses passages, mais cela ne l’arrête pas. En fait, elle est encouragée à approfondir. La plus grande nouvelle de ce mois-ci, c’est qu’Alia et Ranbir deviennent parents.

Comme d’habitude, Rakhi a trouvé cette nouvelle l’occasion idéale de la traire. Elle a tourné une vidéo avec son petit ami Adil Durani, disant “elle est extrêmement heureuse car Alia-Ranbir devient parents, et elle est devenue la tante de leur enfant”. Eh bien, nous pouvons lire vos pensées à ce sujet, car nous partageons un sentiment similaire, mais regardons la tentative de Sawant d’attirer l’attention. Essayez de ne pas rire.

Voici la vidéo







Dès que Rakhi a posté la vidéo, presque un commentaire sur deux s’est moqué d’elle et elle a été qualifiée de “Begani shaadi mein Abdula deewana”. Un utilisateur a commenté: “Ils ne donnent rien à Rakhi.” Un autre utilisateur a commenté: “Kahe ko est pagal aurat ke saath Ranbir aur alia ka rishta jod raha hai.” L’un des utilisateurs a commenté: “Maan na maan main teri mehmaan.” Un internaute s’est moqué d’elle en disant: “Masi shadi m’a invité nhi thi.” Un autre internaute a ajouté : “Aap to maaasi ban gaye, kya vo balak aapke maaasi banne ka gum jhel paega… Triste pour lui.” L’un des internautes a ajouté : “Ye alag salut nasha karke baithi hai.”

L’actrice Alia Bhatt a annoncé lundi la nouvelle de sa grossesse avec un post spécial sur son compte Instagram. Sur la photo, on peut voir l’actrice dans un hôpital avec Ranbir Kapoor, dos à la caméra, coiffé d’une casquette. On peut la voir sourire et regarder le moniteur, lors de son échographie, qui est recouverte d’un émoticône de cœur. Partageant ce message, l’acteur de Kapoor and Sons a sous-titré : “Notre bébé… Bientôt disponible”, suivi d’un emoji cœur et étincelles. Parallèlement à cela, elle a partagé un autre message d’une famille de lions, où la lionne peut être vue en train de donner un coup de coude au lion et le petit les regarde, indiquant que le petit petit du couple est en route.