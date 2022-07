Rakhi Sawant se fait brutalement troller pour avoir comparé la piqûre de rappel de Covid au Viagra

Rakhi Sawant peut faire des nouvelles à partir de n’importe quoi. Chaque jour, elle dirige son cirque loufoque dans la ville, et les paparazzi s’amusent à capturer ses bouffonneries folles. De son dernier tour, Rakhi a eu l’audace de comparer la piqûre de rappel Covid au viagra.

Hier, Rakhi a été repérée à l’aéroport, et dès qu’elle est arrivée, Rakhi a commencé à fulminer. Rakhi a ensuite déclaré qu’elle se sentait chaude avec le rappel, et donc elle quitte Mumbai pour rencontrer son petit ami Adil Durani, ouais c’est à quel point elle est allée. Rakhi a ajouté : “Meri buri haalat hai… ajeeb se sentant aa rahi hai… mujhe toh lagta hai ki yeh viagra hai… main 2 raat se soyi nahi hoon. Na jaane Adil ka kya haal karugi ja ke. ”

Regardez les vidéos











Dès que la vidéo a fait surface, les internautes se sont bien amusés et ont critiqué Sawant pour ses bouffonneries loufoques. Un utilisateur a affirmé, “Booster se v koi chargé hoti hay” Un autre utilisateur a affirmé, “Lol Adil k pehle kon kon tha.” L’un des utilisateurs a affirmé : “Arrêtez de diffuser de fausses nouvelles absurdes sur les vaccins et les rappels”. Un internaute a ajouté : “Iska hmesha ka rona he h.” Un autre internaute a ajouté : “Mere khyal se aapko shadi kr leni chaiye sab thik ho jayega uske baad body kuch nhi mange gi.” L’un des internautes a ajouté : « o kyun ghum rahi hai phir ? Tabiyat aise hoti hai khrab ? Yeh booster nhi ​​botox pain hoga jo face pr dikh rha hai. Vaccin thoda asar rakhti sabko fièvre n pain aata hai. hai.”

Dans une récente interview à Bollywooldife, Rakhi Sawant a évoqué son divorce avec Ritesh Shah et les souffrances qu’elle a endurées après. Elle a révélé qu’elle ne pardonnerait jamais à son ex-mari, Ritiesh, pour ce qu’il a fait à sa mère, abandonnant la mère de l’actrice à l’hôpital pour saigner alors qu’elle était dans la maison de Bigg Boss et ne prenant pas soin d’elle ou ne la payant pas. projet de loi, ce qui a causé des dommages irréparables.