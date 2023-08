Rakhi Sawant riposte à Adil Durrani ; va vivre avec son gynécologue pour confirmer qu’elle est biologiquement apte à devenir mère [Watch video]

Rakhi Sawant prend fermement sa défense après son ex-mari Adil Durani revendique sa fausse grossesse et sa fausse couche et a même déclaré qu’elle s’était fait enlever l’utérus et qu’elle ne pouvait donc pas devenir mère, mais l’actrice supplie de différer et se met en ligne sur son Instagram pour claquer Adil et oblige ses gynécologues à dire la vérité si elle a effectivement enlevé son utérus et plus encore. Rakhi devient émotive en parlant d’elle et de la façon dont Adil la diffame et révèle qu’elle ne s’est pas fait enlever l’utérus mais qu’elle a retiré ses fibromes qui la troublaient pendant son cycle menstruel mensuel, et a même révélé qu’elle avait gardé ses ovules congelés avec le même médecin et biologiquement apte à devenir mère.

Regardez la vidéo de Rakhi Sawant s’en prenant à Adil Durrani pour avoir affirmé qu’elle s’était fait enlever l’utérus et qu’elle ne pouvait pas devenir mère.

Adil Durrani, qui est sorti de prison après avoir été arrêté pour avoir prétendument agressé physiquement Rakhi Sawant, a affirmé qu’il n’avait jamais levé la main sur Rakhi et que c’est elle qui l’a forcée à se marier et même à avoir des enfants. Adil a même confié qu’il avait déposé une plainte en diffamation contre l’actrice et qu’il voulait que justice soit faite. Rakhi et Adil font de nouveau la une des journaux et il sera intéressant de voir comment cette histoire se déroule.

Regardez la vidéo d’Adil Durrani exprimant sa version de l’histoire lors d’une conférence de presse.

Pendant ce temps, les internautes se sont divisés, et nombreux sont ceux qui pensent qu’Adil dit la vérité et soutiennent l’homme, tandis que les fans de Rakhi Sawant estiment qu’elle est l’actrice la plus mal jugée en raison de son audace, mais qu’elle est une personne pure de cœur. Rakhi a de nombreux amis dans l’industrie qui aiment sa vivacité, et nous nous demandons s’ils sortent et parlent en sa faveur. Pour l’instant, la renommée de Bigg Boss l’a rendue claire dans son combat en cours avec son ex-mari, Adil Durrani.