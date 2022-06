Rakhi Sawant révèle qu’elle a fait face à des pensées suicidaires, dit “avait décidé de me pendre”

Rakhi Sawant semble profiter de son espace personnel plus qu’elle ne l’a fait depuis longtemps, et cela semble être dû en grande partie à son nouveau partenaire, Adil Khan Durrani. Et il a maintenant été révélé que sa mauvaise phase personnelle était bien pire que ce que nous pensions initialement.

Dans une récente interview, selon Bollywoollife, Rakhi Sawant a évoqué son divorce et les souffrances qu’elle a endurées après. Elle a révélé qu’elle ne pardonnerait jamais à son ex-mari, Ritiesh, pour ce qu’il a fait à sa mère, abandonnant la mère de l’actrice à l’hôpital pour saigner alors qu’elle était dans la maison de Bigg Boss et ne prenant pas soin d’elle ou ne la payant pas. projet de loi, ce qui a causé des dommages irréparables.

Plus tard, dans la même interview, Rakhi Sawant a admis de manière surprenante vouloir se pendre et laisser une cassette suicide accusant son ex-mari Ritiesh. La candidate à la télé-réalité a affirmé qu’elle souffrait de dépression, avait cessé de parler aux gens et avait même eu des pensées suicidaires. Elle a même envisagé de se pendre et de l’enregistrer afin que Ritiesh soit tenu responsable parce qu’il l’avait blessée si gravement à l’époque qu’elle était incapable de comprendre ou de donner un sens à quoi que ce soit.

Il y a quelques jours, l’actrice a été aperçue à Mumbai avec son petit ami Adil Durrani, et dès que les papas ont commencé à la cliquer, Rakhi a partagé son problème avec eux. Une Rakhi en pleurs a dit qu’elle était inquiète car son compte Instagram et Facebook pourrait être piraté. Sawant pleurait constamment et a en outre ajouté qu’elle avait changé les mots de passe, mais qu’elle ne pouvait toujours pas accéder à ses comptes. Rakhi souhaitait récupérer ses comptes.

Eh bien, même si Rakhi était bouleversée et pleurait sur la restriction de ses comptes sur les réseaux sociaux, les internautes l’ont pris d’une autre manière, et ils étaient “heureux” que son compte soit restreint.