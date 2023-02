Rakhi Sawant révèle pourquoi elle a évoqué les problèmes de mariage avec Adil Durani dans les médias

Rakhi Sawant pleure devant les médias, et elle veut sauver son mariage troublé avec Adil Durrani. Chaque jour alternatif, Rakhi a été capturée par les paparazzi et elle commence à appeler à l’aide. Selon Rakhi, Adil l’ignore parce qu’il a une liaison avec une autre femme.

Hier, Rakhi a été capturée devant son gymnase. Dès qu’elle a vu les caméras, Rakhi a demandé à paps de ne pas capturer Adil car il l’a utilisée pour la gloire. Elle est allée plus loin et a affirmé que pendant que Rakhi était dans Bigg Boss Marathi 4, Adil a eu une relation amoureuse avec une autre fille. Rakhi a déclaré qu’elle avait toutes les preuves, vidéos et photos de la fille, et qu’elle les révélerait aux médias si elle y était forcée.

LIS: Drame sur le mariage, demi-tour sur la fausse couche et plus: Pourquoi personne ne prend plus au sérieux Rakhi Sawant à juste titre | Avis

Par le biais des médias, elle a averti l’autre fille de ne pas ruiner sa relation avec Adil. “Ek aurat aurat ka ghar tod rahi hai. Aadmi toh hota hi kutta hai. Tum jaoge toh karega hi. Tum ek shaadi shuda aurat ki zindagi kharab kar rahi ho (Une femme casse la maison d’une autre femme. Les hommes sont des chiens. Vous gâtez quelqu’un à la maison). Vous devriez me remercier de ne pas avoir pris votre nom ou rendu vos vidéos virales”, a-t-elle dit en pleurant.

Voici la vidéo





Rakhi a même justifié pourquoi elle soumet ses problèmes personnels aux médias et a fait allusion à l’affaire Aftab Poonawala et Shraddha Walker. “Kehte ho na media mein kyun aati ho, baat ghar pe hi rakho. Ghar pe reh ke mujhe frigo mein nahi jaana hai (Vous dites que n’allez pas dans les médias et résolvez le problème à l’intérieur de la maison. Je ne veux pas s’est retrouvée dans le réfrigérateur, j’ai donc sorti mes problèmes de la maison). Je me battrai pour mes droits en tant que femme mariée.” Rakhi a en outre ajouté que l’autre femme avait le soutien d’Adil et elle a dit à Rakhi qu’Adil allait divorcer.