Rakhi Sawant reçoit un choc après la sortie de Bigg Boss Marathi 4; partage une vidéo déchirante de l’hôpital demandant des prières alors que la mère combat une tumeur au cerveau

Rakhi Sawant est connue pour son quotient de divertissement. Elle a fait partie de nombreuses saisons de Bigg Boss où elle a été une candidate générique. Cette année, elle est entrée Bigg Boss 4 Marathe en tant que candidat wild card et a atteint le top cinq. Elle n’a cependant pas pu gagner le spectacle. Elle a quitté le spectacle en prenant Rs 9 lakh prix en argent. Cependant, après le spectacle, elle a eu le plus gros choc de sa vie. Rakhi Sawant a partagé une vidéo déchirante sur son compte Instagram révélant que sa mère a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau et lutte contre le cancer.

Rakhi Sawant partage une vidéo depuis l’hôpital

La vidéo a été tournée à l’hôpital et Rakhi Sawant donne un aperçu de sa mère qui est dans son lit d’hôpital. Rakhi est en larmes et a demandé à tout le monde de prier pour sa mère. Elle révèle que personne ne lui a dit que sa mère était à l’hôpital lorsqu’elle était à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Selon les rapports, la mère de Rakhi Sawant a été admise au Tata Memorial Cancer Hospital de Mumbai. Dans la vidéo, le petit ami de Rakhi Sawant, Adil Khan, peut également être vu. Il a été son système de soutien constant et est à ses côtés en cas de besoin.

Regardez la vidéo de Rakhi Sawant ci-dessous :

De nombreuses célébrités comme Rahul Vaidya, Afsana Khan, Sofia Hayat et d’autres ont envoyé leurs souhaits et leurs prières pour la mère de Rakhi Sawant. Dans le passé, Salman Khan et Sohail Khan avaient manifesté leur soutien à la famille de Rakhi Sawant lorsque sa mère avait dû subir une intervention chirurgicale. Rakhi Sawant a remercié les frères Khan du fond de son cœur. Nous souhaitons et prions pour le prompt rétablissement de la mère de Rakhi Sawant.

Pendant ce temps, Akshay Kelkar a remporté le trophée de Bigg Boss Marathi saison 4 et a remporté Rs 15 lakh avec d’autres choses.