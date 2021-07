Rakhi Sawant réagit au divorce entre Aamir Khan et Kiran Rao, se demande s’il a pris ses conseils au sérieux

L’acteur Aamir Khan et son épouse Kiran Rao ont annoncé leur divorce samedi matin (3 juillet) après quinze ans de mariage.

La candidate de » Bigg Boss 14 « , Rakhi Sawant, a réagi à ce sujet et a dit aux paparazzis qu’elle se sentait triste chaque fois que quelqu’un se séparait, exprimant le fait qu’elle était toujours célibataire, et se demandait ce qu’Aamir pensait d’elle. Elle a également rappelé une ancienne interview où elle avait dit qu’elle n’aimait pas qu’Aamir ait divorcé de sa première femme Reena et se soit marié à Kiran.

Aamir et Kiran ont annoncé le divorce en publiant une déclaration à la presse. La déclaration disait: «Au cours de ces 15 belles années ensemble, nous avons partagé une vie d’expériences, de joie et de rires, et notre relation n’a fait que grandir dans la confiance, le respect et l’amour. Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre de notre vie – non plus en tant que mari et femme, mais en tant que coparents et famille l’un pour l’autre. Nous avons commencé une séparation planifiée il y a quelque temps et nous nous sentons maintenant à l’aise d’officialiser cet arrangement, de vivre séparément tout en partageant nos vies comme le fait une famille élargie.

Parlant de leur avenir professionnel et de leur fils, ils ont écrit : « Nous restons des parents dévoués à notre fils Azad, que nous allons élever et élever ensemble. Nous continuerons également à travailler en tant que collaborateurs sur des films, la Fondation Paani et d’autres projets qui nous passionnent. Un grand merci à nos familles et amis pour leur soutien constant et leur compréhension face à cette évolution de notre relation, et sans qui nous n’aurions pas été aussi en sécurité pour franchir ce pas. Nous demandons à nos sympathisants de bons voeux et de bénédictions, et espérons que, comme nous, vous verrez ce divorce non pas comme une fin, mais comme le début d’un nouveau voyage. Merci et amour, Kiran et Aamir.

Aamir Khan était auparavant marié à Reena Dutta et a divorcé après seize ans de mariage. Aamir avait rencontré Kiran sur les tournages du film ‘Lagaan’ où Kiran était assistant réalisateur d’Ashutosh Gowariker. Les deux se sont mariés en 2005.