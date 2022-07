Rakhi Sawant RÉAGIT à la relation entre Sushmita Sen et Lalit Modi; dit, ‘Mujhe baap beti lage’

Il y a quelques jours, Lalit Modi s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il sortait avec Sushmita Sen. Il a posté quelques photos avec l’actrice et a écrit : “Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #maldives #sardaigne avec les familles – sans parler de mon partenaire #plus beau @sushmitasen47 – un nouveau départ, une nouvelle vie enfin. lune .. L’amour ne signifie pas ENCORE mariage. MAIS UN QUE C’est sûr.” Eh bien, les photos sont devenues virales et beaucoup de gens ont réagi à leur relation, notamment Rakhi Sawant.

Récemment, alors qu’il parlait aux paparazzi de la relation entre Sushmita Sen et Lalit, Rakhi Sawant a déclaré : “Waah Lalit ji kya haath mara hua hai, direct Sushamita Sen. Unko dekha toh mujhe baap-beti lage.” Elle a ajouté que Sushmita était Miss Univers et qu’elle ne savait pas qui était Lalit Modi. Plus tard, Rakhi a déclaré que de nos jours, les gens ne voient pas le visage et l’intelligence, tout le monde ne voit que l’argent, mais elle n’est pas comme ça. Elle va toujours derrière l’amour. L’actrice a également déclaré que son petit ami Adil était Lalit Modi pour elle.

Rakhi a également fait la une des journaux pour son mariage et ses relations. L’actrice était mariée à Ritesh avec qui elle est venue dans l’émission Bigg Boss saison 15. Mais, après l’émission, ils se sont séparés car Ritesh était déjà marié.

Elle a rapidement commencé à sortir avec un gars nommé Adil Khan Durrani et est aujourd’hui repérée avec lui tous les jours lors d’événements et à l’extérieur du gymnase.

En parlant de Sushmita et Lalit, il y a eu des spéculations selon lesquelles les deux se sont mariés. Cependant, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour préciser qu’ils ne se sont pas mariés. Elle a posté : “Je suis dans un endroit heureux !!! PAS MARIÉE PAS D’ANNEAUX Inconditionnellement entourée d’amour !! Assez de clarifications données maintenant à la vie et au travail !! Merci de toujours partager mon bonheur et pour ceux qui ne le font pas, c’est #NOYB Quoi qu’il en soit !!! Je vous aime les gars !!!”