Lundi, la reine de la télévision Rakhi Sawant a été vue en train d’organiser une fête de rupture alors qu’elle allait enfin divorcer d’Adil Durrani. L’actrice a été vue portant un lehenga rouge et la vidéo d’elle devient virale sur les réseaux sociaux.

Le clip a été partagé par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Insatgram dans lequel on peut l’entendre dire: « Mera divorce enfin horra hai aur ye meri fête de rupture hai. Log sad hote hai lekin me khush hu. Ce clip devient maintenant viral sur les réseaux sociaux et les internautes y réagissent, l’un d’eux a écrit : « Elle est en dépression ». Le second a dit : « Confiance bas Rakhi jaisi chahiye ». Le troisième a dit: « Félicitations Rakhi. » Le quatrième a dit: « Sahi hai .. pourquoi pleurer pour une personne qui t’a fait pleurer. »

Regarder la vidéo:





Pendant ce temps, plus tôt, selon un rapport d’ETimes, Rakhi Sawant a déclaré: «Oui, j’ai dit plus tôt que je ne divorcerai pas d’Adil parce que je l’aimais beaucoup même après qu’il m’ait harcelé et m’ait causé tant de problèmes. En fait, quand il se disputait avec moi, il disait souvent qu’il voulait divorcer parce qu’il voulait se remarier. Mais je n’ai jamais pensé à divorcer. Maintenant, après presque un mois que je vis seule, j’ai compris que cela ne servait à rien d’être mariée à cet homme, qui ne me respecte pas du tout. Je vais donc consulter mon avocat et demander le divorce. Il est en prison, donc évidemment, je ne peux pas divorcer maintenant, mais il sortira un jour et je le ferai. Je veux être libre et vivre une vie paisible.

L’actrice a en outre nié les allégations selon lesquelles tout cela serait un coup de publicité et a déclaré: « Quelqu’un a-t-il vécu cela? Que Dieu protège ces femmes qui traversent de tels problèmes conjugaux dans leur vie. En quoi est-ce un coup de pub ? Auparavant, je n’avais pas envie de divorcer et maintenant je le fais. Pourquoi Rakhi Sawant tombe-t-il amoureux des mauvais hommes est une question que personne ne connaît. Ritesh n’était pas non plus un bon choix.