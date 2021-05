Rakhi Sawant offre aux fans une visite riche en divertissements du bureau de Google à San Francisco! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: La reine du divertissement Rakhi Sawant a rendu la semaine de ses fans plus brillante en partageant sur Instagram un clip amusant de son voyage aux États-Unis avant la pandémie.

Mardi 26 mai, l’actrice s’est rendue sur Instagram et a partagé une vidéo de 5 minutes d’elle explorant les bureaux de Facebook et de Google à San Francisco, aux États-Unis, et donnant à ses fans un aperçu du lieu de travail des géants de la technologie.

Dans la vidéo, Rakhi a été vu pour la première fois à l’extérieur du bureau de Google, prenant des selfies avec une statue Android. Plus tard, elle entre sur le lieu de travail Facebook et Google et présente ses fans à l’un des employés de Facebook.

Restant fidèle à elle-même, Sawant plaisante avec les employés, fait des commentaires décalés et parvient à divertir son public à des kilomètres de distance. En fin de compte, Rakhi est invitée à signer le mur dans une salle dédiée aux artistes, et elle le fait délicieusement, représentant l’Inde.

Voici un aperçu de son voyage aux États-Unis:

Rakhi a été vu pour la dernière fois dans Bigg Boss 14 organisé par la superstar Salman Khan. L’actrice est entrée dans la série en tant que challenger et a atteint la finale en raison de sa personnalité divertissante. Elle a cependant quitté le jeu lors de la grande finale et a opté pour un paiement au lieu de se battre pour le trophée du vainqueur.