Rakhi Sawant fait une déclaration explosive

Rakhi Sawant a de nouveau fait de graves allégations contre son mari, Adil Durrani. Selon le rapport d’ETimes, Adil a pris sa vidéo nue et l’a même vendue pour de l’argent. En s’adressant au portail, Rakhi a déclaré : “Adil a pris mes vidéos nues et les a vendues à des gens. Mon affaire est en cours avec le département de la cybercriminalité pour la même chose.” Rakhi a également affirmé qu’Adil l’avait trompée, avait eu une liaison extraconjugale avec Tanu Chandel et l’épouserait également.

Selon la vidéo partagée sur Instant Bollywood, Rakhi s’est adressé aux médias en atteignant le tribunal et a déclaré: “Adil ne mere saath trompe ki hai, unhe bail nahi milni chaiye. Isi liye main khud yaha aayi hu. Mera medical hua, aur saare saboot soumettre kar chuki hoon. Adil ne mujhe torture kiya, mera OTP le ke mere paise liye (Adil ne devrait pas obtenir de caution, donc je suis venu au tribunal pour partager ma version de l’histoire. J’ai fait mon examen médical et même soumis toutes les preuves. Adil m’a torturé et trompé. Il a pris mon OTP et a volé mon argent).

Voici la vidéo







Le mari de Rakhi Sawant, Adil Durrani, qui a été arrêté mardi par la police de Mumbai, a maintenant été placé en garde à vue par le tribunal d’Andheri. Durrani a été arrêtée après que Rakhi ait déposé une FIR contre lui, alléguant qu’il avait mal géré ses fonds.

Rakhi l’a également accusé de se livrer à la violence domestique. Alors qu’il parlait aux médias à l’extérieur du poste de police d’Oshiwara à Mumbai, Rakhi a déclaré: “Il (Adil) est venu me battre à la maison le matin, j’ai immédiatement appelé la police. Il se rend fréquemment chez moi et me menace. Aujourd’hui encore, il est venu me battre. à la maison, et j’avais peur. Il a dit que tu m’avais diffamé dans les médias. Rakhi a même divulgué une vidéo dans laquelle il a enregistré les aveux d’Adil sur le fait de lui avoir pris 1,50 crores de roupies. Dans la vidéo, Adil a révélé qu’il avait investi l’argent dans des voitures et qu’il le restituerait avec profit dans les quatre mois.