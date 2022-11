Rakhi Sawant fait face au FIR pour avoir soutenu l’accusé Sajid Khan de MeToo ; y a-t-il un lien avec Sherlyn Chopra ?

La reine du théâtre Rakhi Sawant s’est retrouvée dans des ennuis juridiques car une FIR a été déposée contre l’actrice et son avocat Falguni Brahmbhatt en vertu des sections IPC 354A, 500, 504, 509 et IT ACT 67A.

Pour les non-initiés, l’actrice a récemment déposé une plainte en diffamation contre Sherlyn Chopra après l’avoir fustigée pour son soutien à Sajid Khan. Selon les médias, Sherlyn Chopra a déposé une FIR contre Rakhi.

Tout a commencé lorsque Sherlyn, qui avait précédemment déposé une plainte à la police contre le cinéaste accusé #MeToo Sajid Khan, s’est engagée dans une guerre des mots avec Rakhi pour avoir soutenu Sajid et Raj Kundra.





Elle s’est moquée de Rakhi Sawant il y a quelques jours en l’imitant devant les paparazzi et a même fait plusieurs allégations personnelles à son encontre. Samedi, après avoir déposé une plainte contre Sherlyn avec son avocat au poste de police d’Oshiwara à Mumbai, Rakhi s’est adressée aux médias et a déclaré qu’en raison des remarques de Sherlyn, sa vie personnelle avait été beaucoup affectée car son petit ami avait commencé à l’interroger.

“Je suis vraiment triste de dire qu’en raison des commentaires qu’elle a faits à mon sujet, il y a eu des bouleversements dans ma vie. À cause d’elle, mon petit ami récent m’a demandé ‘s’il y a du vrai dans ce que dit Sherlyn’ J’ai vraiment 10 petits amis”. Elle est juste venue et a dit ce qu’elle voulait dans les médias et maintenant je dois payer pour ça”, a-t-elle déclaré. Rakhi et son avocat ont déclaré qu’ils avaient déposé une plainte contre Sherlyn et que Rakhi parlait “sur la base de preuves”.

Lisez aussi: Rakhi Sawant répond à la remarque de Hema Malini, dit ‘Combattra les élections en 2024…’

Tout en interagissant avec les médias, ils ont même diffusé des vidéos présumées de Sherlyn Chopra. Rakhi a également allégué que Sherlyn “fait chanter des hommes puissants pour de l’argent”. Sajid a été embourbé dans la controverse #MeToo en 2018 après que neuf femmes de l’industrie – qui ont travaillé avec lui sur ses différents projets – aient accusé le cinéaste de les harceler sexuellement. Sherlyn, des actrices dont Saloni Chopra, Aahana Kumra et Mandana Karimi, ont porté les accusations contre lui.