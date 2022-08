Rakhi Sawant fait des aveux choquants sur l’accusé Sudhir Sangwan dans l’affaire du meurtre de Sonali Phogat

Sonali Phogat, concurrente de Bigg Boss 14, est décédée à Goa. Selon la police de Goa, l’actrice et politicienne a été droguée par ses deux associés alors qu’elle faisait la fête à Goa. Son PA Sudhir Sangwan a été arrêté par la police. Pendant ce temps, Rakhi Sawant a fait des aveux choquants sur Suhdir Sangwan dans sa récente interview.

Rakhi Sawant a dit: “Dekhiye jab mujhe pata chla tha toh jour 1 se mujhe meurtre hi lag rha tha. Sonali ji ka meurtre salut hua hai. Bigg Boss me bhaut accha waqt bitaya hai mene. Unki jaan thi unki beti aur jo unke PA le vo taklu, elle avait l’habitude de nous dire qu’elle était amoureuse de hism (son PA Sudhir Sangwan). Et Vo PA bhi l’aur dost bhi le, ab vo nahi hai toh mujhe batana accha bhi nahi lagta. Bhaut galat baat hai, cœur attaque unko aaya hi nahi. Abhi kya hai vo CBI et la police dekhek.





Il a ajouté: “J’ai vu la vidéo, ses vêtements ont également été enlevés. J’étais tellement choqué, mais je veux à Dubaï. Elle aimait sa fille comme tout, j’étais traumatisé. Je demande à BJP de prendre des mesures contre les personnes qui l’a assassinée. Uss takle ne (Sudhir Sangwan) ne unki beti ko anaath kar dia. Mujhe jour 1 se uspe shak tha, me 10 baar usse mili hu. Jitni baar dekhti thi utni baar gussa aata tha. J’avais l’habitude de demander à Sonali Phogath qui C’est lui. Elle ne lui a rien dit, c’est mon PA et nous nous aimons bien. Uski shakal se mujhe vo criminal lagta tha, aaj vo sach hogya. Je me sens si triste.

Plus tôt, Arshi Khan, qui était également l’un des concurrents de la maison Bigg Boss 14, a réagi à la nouvelle. L’actrice avait réclamé justice pour Sonali. En parlant à ETimes, l’actrice a déclaré: “Pas seulement pendant Bigg Boss mais aussi après le spectacle, nous avons été là les uns pour les autres. Nous avions passé beaucoup de temps ensemble. Elle me choyait comme une mère et disait souvent : « Tu umar mein badi hai, harkaton mein nahi ». Chaque fois que j’avais l’habitude d’aller pour des tournages, elle me surveillait. Elle était très protectrice envers moi et mon bien-être.”

Après avoir regardé la vidéo virale dans laquelle on peut voir Sudhir Sangwan la sortir d’un restaurant, Arshi a déclaré : « Ces derniers temps, nous avons eu moins de conversations. J’ai vraiment peur en regardant la vidéo virale. Je ne sais pas si c’était elle. Mais mon âme intérieure maudit le coupable, ils ne peuvent pas échapper au karma et à notre loi. J’ai l’impression d’avoir perdu un proche. Je suis vraiment déçu et troublé. Croyez-moi, elle était une si belle âme que s’ils lui avaient demandé de l’argent, elle le leur aurait donné facilement. Alors pourquoi la tuer ? Je suis sûr qu’il y a une grande image derrière tout cela et je prie vraiment Dieu, elle obtient justice.

Pendant ce temps, l’AP Sudhir Sangwan de Sonali Phogat et son proche assistant Sukhwinder Singh ont admis avoir dopé l’eau du chef du BJP lors d’une fête quelque temps avant sa mort, ce qui l’a mise mal à l’aise et mal à l’aise lors de la fête. Le motif du meurtre présumé de Phogat pourrait être “l’intérêt économique”, a déclaré un haut responsable de la police, ajoutant que le duo avait été arrêté pour “éviter la possibilité de détruire des preuves et d’influencer les témoins”. Au cours de l’enquête sur sa mort, les images de vidéosurveillance du restaurant ont été examinées par l’enquêteur et il a été découvert que Sagwan faisait boire de force à Phogat un “produit chimique odieux” mélangé à de l’eau d’une bouteille d’eau. Les deux hommes ont été vus emmenant Phogat aux toilettes du restaurant vers 4 h 30 le 23 août et tous les trois sont restés à l’intérieur des toilettes pendant deux heures, a-t-il déclaré.