Rakhi Sawant exprime un souhait hilarant à Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, la vidéo devient virale

Les célébrités ont félicité Alia Bhatt et Ranbir Kapoor peu de temps après que le couple a accueilli une jolie petite fille dans leur vie. Après avoir appris la nouvelle, Rakhi Sawant était également ravie et a été vue en train de se réjouir avec son petit ami Aadil. On peut la voir distribuer du mithai et faire des sons avec des ustensiles dans une vidéo devenue virale.

On peut également voir Adil féliciter le couple.

Peu de temps après qu’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont annoncé la naissance de leur fille, des célébrités ont félicité le couple sur sa publication Instagram.

L’actrice est allée sur Instagram et a partagé un post qui disait : “et la meilleure nouvelle de nos vies : Notre bébé est là… et quelle fille magique elle est… nous regorgeons officiellement de parents bénis et obsédés par l’amour, Amour et l’amour – Alia et Ranbir.”

Sur leurs comptes de réseaux sociaux, la mère de Ranbir, Neetu Kapoor, et sa sœur Riddhima Kapoor Sahni, ainsi que la mère d’Alia, Soni Razdan, et sa sœur Shaheen Bhatt, ont exprimé leur bonheur.

Aujourd’hui, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont été aperçus se précipitant vers un hôpital de Mumbai. Des vidéos de leur voiture s’arrêtant à l’hôpital ont été largement partagées sur les comptes pap. Avant qu’Alia ne déclare officiellement la naissance d’une fille quelques heures plus tard, plusieurs sites de médias avaient déjà publié la nouvelle.

Le couple s’est marié le 14 avril de cette année et le 27 juin, ils ont annoncé au public qu’ils attendaient un enfant.

Des parents proches et certaines célébrités de Bollywood ont assisté à leur mariage. Le couple a commencé à sortir ensemble après s’être rencontré sur le plateau de Brahmastra et est sorti ensemble pendant près de quatre ans avant de décider de franchir le pas et de se marier lors d’une cérémonie officielle plus tôt cette année.