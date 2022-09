Rakhi Sawant et Adil Khan montrent leur incroyable chimie dans une séance photo torride

La prochaine séance photo de la chanson de Rakhi Sawant et Adil Khan : Celle qui est célèbre pour sa personnalité audacieuse et ses déclarations controversées Oui, nous parlons de Rakhi Sawant. Rakhi Sawant est une personnalité bien connue et a de nombreux fans. Elle a de nouveau été capturée avec son petit ami, Adil Khan, lors d’une séance photo pour leur prochaine chanson. En ce moment, elle fait face à des problèmes de santé, mais cela ne peut pas arrêter son travail professionnel. Sa relation avec Adil Khan n’est pas cachée ; elle a également parlé de ce qu’Adil Khan attend d’elle, et maintenant il est temps de savoir si elle est à la hauteur de ses attentes ou non. Veuillez regarder la vidéo pour en savoir plus sur leur séance photo et leur chanson à venir.