Rakhi Sawant et Adil Durrani se séparent, l’actrice dit “mera sikka hi khota hai”

La reine de la télévision Rakhi Sawant s’est séparée de leur mari Adil Durrani après l’avoir accusé de l’avoir trompée. Elle a allégué qu’Adil est maintenant avec une autre femme et a décidé de la quitter.

En parlant à Bollywood Bubble, l’actrice a déclaré: “L’autre jour, il m’a demandé de m’excuser dans les médias. Il m’a dit qu’il ne reviendrait que si je m’excusais. Il m’a dit qu’il quitterait tout et reviendrait mais il n’est pas revenu.





Elle a ajouté: “Il reste avec cette fille. Honte à cette fille. Enfin, Adil m’a quitté. Maintenant, j’ai tout partagé avec les médias. Plus tôt, alors qu’elle s’adressait aux médias, l’actrice avait déclaré : “A travers vous tous, je voudrais mettre en garde la fille dans la vie d’Adil, qui a profité de la situation, quand j’étais dans Bigg Boss Marathi 4. Je ne prendrai pas son nom, mais le moment venu, je montrerai toutes leurs photos. Adil m’a fait garder le silence sur notre mariage pendant huit mois à cause de sa liaison avec cette femme. J’étais silencieux jusqu’à présent. Il a nié notre mariage, et plus tard à cause des médias, il a eu peur et a accepté notre mariage.

Plus tard, Adil a réagi aux allégations et a déclaré : « Cela ne veut pas dire que si je ne parle pas d’une femme, je me trompe. C’est uniquement parce que je respecte ma religion et que j’ai appris à respecter les femmes. Le jour où j’ouvre la bouche et parle de ce que je traverse et de ce qu’elle fait avec moi, elle ne peut même plus ouvrir la bouche après ça. C’est donc la seule raison pour laquelle elle veut venir tous les jours et dire aux gens qu’Adil est mauvais, mauvais et mauvais.

Pour les non-initiés, il y a seulement quelques jours, Rakhi a annoncé qu’elle et Adil étaient mariés. Ils ont révélé que le couple s’était marié l’année dernière, mais ils ne l’ont révélé à personne car la famille Adil n’était pas satisfaite de leur relation.

LIRE | Rakhi Sawant allègue qu’Adil Durrani a une liaison extra-conjugale, les internautes la critiquent : “Drama shuru pour la publicité”