Rakhi Sawant donne des conseils aux personnes « tordues », la vidéo devient virale

La star de la télévision Rakhi Sawant, qui est l’une des actrices les plus divertissantes du pays, a donné quelques conseils à ses fans et aux personnes qui ont été torturées dans une relation. La vidéo de l’actrice fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Dans le clip viral, on peut l’entendre dire: « logo ki shaadiyan hoti hai baaja bajta hai, simple divorce me baaja baja, dhol baja. Je fais quelque chose de différent. Kyuki m’apni préféré hu. Jis Ladki ko yaa jis ladke ko dukh mila ho, torture hua ho uski zindgi moi, khuda naa kare ki uska kabhi divorce ho. Lekin Divorce le rhe ho ho gaaje baaje ke saath lo. (Les gens célèbrent quand ils se marient, j’ai célébré quand je divorce. Je fais quelque chose de différent parce que je suis mon préféré. Les gens qui ont été torturés, s’ils divorcent, ils devraient aussi célébrer).

Regarder la vidéo:





Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit: « Maman, désolé de dire que tu ne seras pas jeune comme ça pour toujours, tu as besoin de quelqu’un pour s’occuper de toi à l’étape de la vie… l’argent n’est pas tout, parfois nous avons besoin d’un soutien moral. » Le deuxième a dit: « Je suis sûr que ce gars est plus soulagé qu’elle après le divorce. » Le troisième a dit: « La liberté est aussi une bonne chose dont vous devriez profiter. » La quatrième personne a écrit: « Elle a l’air fabuleuse aujourd’hui. »

Rakhi Sawant, lundi, a été vue en train d’organiser une fête de rupture alors qu’elle allait enfin divorcer d’Adil Durrani. L’actrice a été vue portant un lehenga rouge et la vidéo d’elle devient virale sur les réseaux sociaux.





Le clip a été partagé par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Insatgram dans lequel on peut l’entendre dire: « Mera divorce enfin horra hai aur ye meri fête de rupture hai. Log sad hote hai lekin me khush hu. Ce clip devient maintenant viral sur les réseaux sociaux et les internautes y réagissent, l’un d’eux a écrit : « Elle est en dépression ». Le second a dit : « Confiance bas Rakhi jaisi chahiye ». Le troisième a dit: « Félicitations Rakhi. » Le quatrième a dit: « Sahi hai .. pourquoi pleurer pour une personne qui t’a fait pleurer. »