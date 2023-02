Rakhi Sawant dit que son mari Adil Durrani n’a pas payé l’opération de sa mère

Rakhi Sawant continue de faire des allégations contre son mari Adil Durrani. Après que l’actrice de télévision ait accusé son deuxième mari d’avoir une liaison extraconjugale, elle a maintenant allégué que sa mère était décédée à cause d’Adil car il n’avait pas payé l’opération de sa mère même lorsqu’elle lui avait elle-même donné un chèque de Rs 10 lakh. avant d’aller à Bigg Boss Marathi 4. La mère de Rakhi, Jaya Bheda, est décédée le samedi 28 janvier, après une longue bataille contre le cancer.

Dans une vidéo partagée par le célèbre photographe Varinder Chawla, Rakhi a déclaré : « Tumne meri maa ko maara hai. Aaj meri maa ka time pe ilaaj hogaya hota toh shayad woh nahi marti. Tumne kahi ka nahi chhoda apni biwi ko, raaste pe laa diya , kangal kardiya tumne (Tu as tué ma mère. Si le traitement de ma mère avait été fait à temps, alors peut-être qu’elle ne serait pas morte. Tu ne m’as laissé aucune option, tu m’as emmené dans la rue et tu m’as volé).”

Pour aller plus loin, elle a dit à Waahiid Ali Khan sur sa chaîne YouTube : « Meri maa dam tod rahi hai hai hospital mein. Bank mein, account mein paise hone ke bawajood, isne mere maa ke kharche ke liye paise nahi diye. Meri ma kaise mari ? Adil Khan Durrani ke wajah se mari. Nous waqt temps pe meri maa ka ek chota chirurgie tha, nous waqt paisa de diya hota, mera hi paisa uska apna nahi. Woh toh ek bhikari hai, uske paas toh kuch nahi hai (Ma mère souffrait à l’hôpital. Il y avait de l’argent sur le compte mais il n’a pas donné d’argent pour ses dépenses. Comment ma mère est-elle morte? À cause d’Adil Khan Durrani. S’il avait donné l’argent pour une petite opération, c’était mon argent. C’est un mendiant, il n’a rien).”









Rakhi et Adil ont gâché leur mariage. Tout d’abord, il a nié avoir noué le nœud avec elle et l’a ensuite acceptée comme sa femme après avoir partagé leurs photos de mariage. Quelques jours plus tard, Rakhi a affirmé qu’Adil la trompait mais a déclaré qu’elle ne divorcerait jamais de lui. Réagissant à ses allégations, Adil a déclaré qu’il allait bientôt révéler la vérité et exposer Rakhi. Avant qu’il ne puisse présenter son cas, l’actrice a maintenant lancé une nouvelle série d’accusations contre lui.

