Rakhi Sawant dit “principal shadishuda hoon” après qu’un homme ait tenté de prendre un selfie avec elle

La star de la télévision Rakhi Sawant ne manque jamais de faire la une des journaux, elle fait désormais l’actualité pour son mariage avec Adil Durrani. Maintenant, une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut entendre Rakhi dire à un homme qu’elle est mariée maintenant.

La vidéo de Rakhi a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani. Dans le clip, on peut l’entendre dire à l’homme, “mai shaadishuda hu, thoda durr se. Aap mujhe choo nahi sakte pehle ki baat aur thi. Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi, et l’un d’eux a commenté : “elle vient toujours avec quelque chose de nouveau. Elle est naturellement drôle”. Le second a dit : « Log iske sath bhi photo khichate hai kya.





La troisième personne a commenté : « Log iske sath bhi photo khichate hai kya ». Le quatrième a dit: “Gale me mangal sutra to nahi hai.” Le cinquième a dit : « matalb shadi k pahele isko kahi bhi chu skte the ». Le sixième dit : « Phle chhu sakte the ab wo shadishuda hai ».

Pendant ce temps, lundi matin, Adil s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui et de Rakhi après leur mariage où les deux avaient des guirlandes autour du cou. Il a écrit à côté: “Alors voici une annonce enfin, je n’ai jamais dit que je ne suis pas marié avec toi Rakhi. Je devais juste gérer peu de choses, donc je devais être tranquille, une vie conjugale heureuse pour nous Rakhi (pappudi). Commentant la photo, Rakhi a écrit : Merci beaucoup beaucoup d’amour.

En parlant à Etimes, Rakhi Sawant a déclaré: «Je me suis marié avec Adil en juillet de l’année dernière après trois mois de le connaître. Nous avons eu une cérémonie de nikah et un mariage à la cour. Depuis qu’il m’a empêché de le révéler, je suis restée muette pendant les sept derniers mois. Il a estimé qu’il deviendrait difficile de trouver un prétendant pour sa sœur si les gens apprenaient notre mariage. Selon lui, tum Rakhi Sawant ke saath judoge toh tumne badnaami lee hai.

