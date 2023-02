Rakhi Sawant dit à son mari Adil Khan ‘Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aamir Khan banna itna aasan nahi hai’ [Watch]

Rakhi Sawant est l’une des célébrités les plus populaires et les plus controversées que nous ayons dans l’industrie. Elle est célèbre pour ses déclarations audacieuses et dernièrement, la renommée de Bigg Boss 14 a fait l’actualité de sa vie personnelle. Rakhi Sawant est marié à Adil Khan Durrani. ils ont eu un Nikah il y a environ 7 ou 8 mois. Ils ont cependant caché leur mariage. Et maintenant, Rakhi affirme qu’Adil l’a utilisée pour devenir célèbre. Elle a fait des déclarations choquantes. Elle a dit à Adil qu’il ne peut pas devenir aussi célèbre que Pathan acteur, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan acteur ou Aamir Khan.

Rakhi Sawant a un message pour son mari Adil Khan Durrani

Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani font la une des journaux dans la section Entertainment News depuis un moment maintenant. Tout d’abord, ils ont fait l’actualité de leur relation, puis ils ont fait l’actualité de leur mariage. Et maintenant, il semble qu’ils aient traversé une période difficile dans leur mariage, semble-t-il. Plus tôt, Rakhi Sawant avait accusé Adil de l’avoir trompée. Et maintenant, elle dit qu’Adil l’a abusée. Dans la vidéo, on peut voir Rakhi dire à Adil Khan Durrani qu’il n’est pas facile d’être des superstars comme Shah Rukh Khan, Salman Khan ou Aamir Khan. Elle ajoute qu’il (Adil) ne peut pas l’utiliser comme marchepied pour devenir célèbre. Plus tard, elle demande aux médias de ne pas interviewer Adil et s’ils veulent l’interviewer, ils devraient la boycotter.

Regardez la vidéo de Rakhi Sawant claquant Adil ici :

Dans une autre interaction avec les médias, on voit Rakhi demander à tout le monde d’arrêter de se moquer d’elle et de ses problèmes personnels. Rakhi dit qu’Adil lui a dit que les médias le soutenaient. Les rapports indiquent que Rakhi a affirmé qu’Adil avait caché leur mariage à cause de sa liaison. Rakhi dit qu’Adil prétend qu’il est devenu un héros et qu’elle est devenue un farceur. Rakhi Sawant a perdu sa mère d’un cancer. La mère de l’actrice a été hospitalisée alors qu’elle participait à Bigg Boss 4 Marathi.