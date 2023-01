Rakhi Sawant dévasté après qu’Adil Durrani a nié le mariage, dit ‘abhi tak meri maa ko nahi malum hai’

Après qu’Adil Durrani a nié avoir épousé Rakhi Sawant, le concurrent de Bigg Boss Marathi est sous le choc et dévasté. Elle a été vue en train de pleurer devant des papas et la vidéo d’elle est devenue virale sur les réseaux sociaux.

On l’a entendue dire aux papas que sa mère est hospitalisée et ne sait pas comment gérer tout ça. Rakhi a dit à paps que sa mère était incapable de la reconnaître car elle souffrait d’une tumeur au cerveau, et en même temps tout cela s’est produit.

Un de ses fans a écrit : “Rakhi ki life se drame kbi khtm ni hone wale.. vous agissez kar rahi ho to galat baat h lekin agar sach m esa hua h to bht bura hua h plz rone ka ni, himmat rakho, aapki maman ko b aapki abhi bht jarurat hai.” Le deuxième a dit : « Allah rakhi ko khush rakhe aadil ko apni glti ka ahsaas ho jaye dono sath me kush rhe aamin.. » Le troisième a dit : «Oh dieu subha se aj pareshan hai rakhi …. har koi est bichari ko kyu blessé karta hai.. vrai hai faux hai mais elle a l’air brisée yaar adil arrête yaar kyu itna satare ho yaar.

Même L’avocat de Rakhi a rompu son silence et a accusé Adil d’avoir trompé l’actrice. En parlant à Telly Masala, elle a déclaré qu’Adil et Rakhi étaient légalement mariés. Elle a révélé qu’Adil l’avait trompée lorsqu’elle était à l’intérieur de la maison de Bigg Boss. Il lui a fait du mal et Rakhi est dévastée.

Elle a dit: “Jitna mujhe Rakhi se pata hai ki Rakhi jab Bigg Boss me thi tab Adil ne unke peeche se kuch aisi harkate ki, tricherie ki, aur kuch unke conversation hui jiski vajay se Rakhi ko laga ki y sahi temps hai ki mai révéler karu (Pour autant que je sache, Adil a trompé Rakhi lorsqu’elle était à l’intérieur de la maison de Bigg Boss. Après quoi, ils ont eu une conversation car Rakhi a estimé que c’était le bon moment pour révéler qu’ils étaient mariés).

Elle a en outre mentionné: «Il n’était pas inquiet, mais oui, peut-être qu’il pensait qu’avec Rakhi, il voulait se faire remarquer. Même si je ne savais pas qui était Adil, Rakhi était déjà célèbre. Adil ko pehchaan dilwaane waali Rakhi hai. Aur abb unko lagta hai ki bina Rakhi ke vo uss level par aagye ki vo bina Rkahi ke bhi rise karenege, toh je ne sais pas ce qu’il pense. (Adil est devenu célèbre grâce à Rakhi. Si Adil pense qu’il peut maintenant s’élever sans Rakhi, alors je ne sais pas ce qu’il en pense).

