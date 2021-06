Rakhi Sawant demande au couple de télévision séparé Nisha Rawal- Karan Mehra de « redevenir un » – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: Au milieu de la querelle entre le couple de télévision séparé Nisha Rawal-Karan Mehra, la célébrité controversée Rakhi Sawant a décidé d’intervenir et de les exhorter à résoudre leur conflit, comme le montre une dernière vidéo de paprazzi.

Dans une vidéo publiée par l’as photographe Viral Bhayani, on peut voir Rakhi exhorter Nisha Rawal et Karan Mehra à se remettre ensemble et à régler leurs différends.

Elle a dit: « Nisha et Karan, devenez une. Tout le monde se bat à un moment donné et les couples mariés sont souvent confrontés à ces problèmes. Karan, arrête d’aller derrière cette autre fille, tu as déjà une belle femme et une belle maison. Je veux te demander les gars pour se remettre ensemble. »

Découvrez sa déclaration:

Pour les non-initiés, le 1er juin 2021, Nisha Rawal avait fait des allégations choquantes de violences conjugales et de liaison extra-conjugale contre Karan. Il a été arrêté pour avoir prétendument battu sa femme et placé en garde à vue. Le même jour, Karan a été libéré sous caution.

Sur le plan du travail, Rakhi a été vu pour la dernière fois dans Bigg Boss 14 animé par la superstar Salman Khan. L’actrice est entrée dans la série en tant que challenger et a atteint la finale en raison de sa personnalité divertissante. Elle a cependant quitté le jeu lors de la grande finale et a opté pour un paiement au lieu de se battre pour le trophée du vainqueur.