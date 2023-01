Rakhi Sawant confirme qu’elle était enceinte mais personne ne l’a pris au sérieux, révèle qu’elle a fait une fausse couche

La reine du drame controversé Rakhi Sawant traverse une période difficile. Après la mauvaise santé de sa mère et le fiasco lié au mariage, Rakhi a parlé d’être enceinte et d’avoir fait une fausse couche.

Le célèbre paparazzi de Bollywood, Viral Bhayani, a révélé qu’il avait eu une conversation avec Rakhi, et elle a révélé la vérité. Selon Viral, Rakhi était enceinte, et elle l’a même révélé dans Bigg Boss Marathi Saison 4, mais personne ne l’a prise au sérieux.

Sur une note prolongée, Viral a raconté la conversation et a écrit: “#rakhiswant nous a toujours fait rire et nous la prenons toujours à la légère. Malheureusement, la dame a beaucoup souffert ces derniers temps. Néanmoins, c’est elle qui pleure dans la pluie. Au milieu du problème de santé de sa mère et des problèmes de vie personnelle vient cette mauvaise nouvelle. Le message se poursuit avec une citation de Rakhi qui a confirmé: “J’étais enceinte et j’avais annoncé la même chose dans l’émission Bigg Boss Marathi. Mais tout le monde pensait que c’était une blague et ne l’a pas prise très au sérieux”, m’a dit Rakhi au téléphone. Elle a également confirmé qu’elle avait fait une fausse couche.”

Après des jours de secret et de démentis, Rakhi avait confirmé qu’elle s’était bien mariée avec son petit ami Adil Durrani, seulement pour qu’il le nie. Cela a provoqué une réponse de colère de Rakhi. Maintenant, non seulement Adil a admis qu’il s’était marié, mais il dit qu’il ne l’a jamais nié en premier lieu.

Lundi matin, Adil s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui et de Rakhi après leur mariage où les deux avaient des guirlandes autour du cou. Il a écrit à côté: “Alors voici une annonce enfin, je n’ai jamais dit que je ne suis pas marié avec toi Rakhi. Je devais juste gérer peu de choses, donc je devais être tranquille, une vie conjugale heureuse pour nous Rakhi (pappudi). Commentant la photo, Rakhi a écrit : Merci, beaucoup d’amour.”