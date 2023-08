Rakhi Sawant cible son ex-mari Adil Khan Durrani et fait des allégations choquantes contre lui [Watch Video]

Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani font actuellement la une des journaux pour plusieurs raisons. Lors d’une récente conférence de presse, Rakhi a déclaré qu’il n’y avait aucune vérité dans tout ce qu’Adil Khan Durrani a dit jusqu’à présent, car elle a partagé sa version de l’histoire. Elle a dit qu’Adil lui avait dit qu’il prouverait qu’elle avait tort devant l’ensemble des médias et du monde. Rakhi a déclaré qu’elle et Adil s’étaient mariés en 2022 et qu’ils avaient eu un mariage judiciaire et nikkah dans les trois mois suivant la première rencontre. Elle a en outre révélé qu’Adil l’avait avertie de ne pas discuter de leur mariage car ce serait problématique pour lui. Mais plus tard, Rakhi sur ses réseaux sociaux a révélé leur nikkah. Mais les choses ont empiré peu après leur mariage, Adil a été arrêté pour la première fois par la police de Mumbai le 7 février, à la suite d’une plainte déposée par Rakhi l’accusant de fraude et de tricherie. Adil Khan est retourné à Mumbai. après avoir purgé sa peine à la prison de Mysore pendant cinq mois. Après son arrivée, il a déclaré aux médias qu’il tiendrait une conférence de presse pour partager sa version de l’histoire, et aujourd’hui Rakhi a également réagi à ces allégations. Regardez la vidéo pour en savoir plus.