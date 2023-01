Rakhi Sawant attend son premier enfant avec son mari Adil Khan Durrani ?

Le visage de la télé populaire Rakhi Sawant, également connue sous le nom de reine du drame, qui aime rester dans les nouvelles pour diverses raisons, s’est mariée avec son petit ami Adil Khan Durrani en juillet de l’année dernière. Les photos et les vidéos de leur mariage à la cour sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les fans ont été choqués. Rakhi a parlé assez clairement de sa vie après son mariage avec Adil, mais d’un autre côté, son mari a nié avoir été marié avec elle au départ.

Eh bien, récemment, on a appris que Rakhi était enceinte du premier enfant d’Adil. Oui, tu l’as bien lu! Les rumeurs ont fortement flotté après les nouvelles du mariage de Rakhi et les internautes ont spéculé sur diverses choses depuis lors. L’actrice de 44 ans a été interrogée par les paps sur ses nouvelles de grossesse et elle n’a pas choisi de répondre à la question.

Rakhi avait dit qu’elle était mariée à Adil en juillet après trois mois de le connaître et qu’ils avaient eu leur cérémonie de nikah et leur mariage à la cour. Plus tard, dans une interview avec ETimes TV, Adil a parlé de son mariage avec Rakhi et a déclaré que les deux étaient mariés et vivaient ensemble depuis un certain temps maintenant. Il a même dit que les deux sont heureux dans leur zone. Adil a expliqué pourquoi il ne pouvait pas dire grand-chose sur leur mariage en public car il voulait régler les choses à la maison avec ses parents. Rakhi a déclaré qu’Adil estimait qu’il deviendrait difficile de trouver un prétendant pour sa sœur après que les gens auraient découvert son mariage.

Sur le front du travail, Rakhi Sawant était entrée dans la saison 4 de Bigg Boss Marathi mais est sortie de la série alors qu’elle acceptait Rs. mallette de 9 lakhs. Après son passage à Bigg Boss Marathi 4, Rakhi a subi beaucoup de stress à cause de la santé de sa mère car elle a dû subir un traitement pour une tumeur au cerveau. Rakhi a révélé que l’acteur de Tiger 3, Salman Khan, avait convaincu Adil d’accepter publiquement son mariage. Rakhi a apprécié les efforts acharnés de Salman.