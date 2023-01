Rakhi Sawant arrive avec son mari Adil Khan pour dire un dernier adieu émotionnel à sa mère Jaya Bheda [Watch Video]

La mère de Rakhi Sawant, Jaya, n’est plus : Triste nouvelle pour Rakhi Sawant alors qu’elle pleure la perte de sa mère, Jaya, qui luttait depuis plusieurs années contre une tumeur au cerveau et un cancer. Son mari, Adil Khan Durrani, a confirmé la nouvelle. Rakhi a révélé la maladie de sa mère alors qu’elle était candidate à Bigg Boss 14. L’actrice, avec son mari et son frère, a été vue au cimetière chrétien municipal d’Oshiwara, Andheri West pour les derniers rites. Ce fut un adieu émouvant pour la famille alors qu’ils disaient au revoir à Jaya. Les fans et les partisans de Rakhi envoient leurs condoléances en cette période difficile.