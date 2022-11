Rakhi Sawant appelle Sherlyn Chopra une star de l’ap * rn et un maître chanteur, “Elle extorque souvent” …

Actrice de Bollywood Sherlyn Chopra a appelé Rakhi Sawant un «charbi ki dukaan» et en réponse, Rakhi a qualifié le premier de star du porno. Dernièrement, Rakhi et son petit ami Adil ont été repérés dans la ville et interagissaient avec les médias. Rakhi a révélé que Sherlyn dirige souvent une raquette d’extorsion, puis fait chanter des personnes influentes et puissantes. Le bras de fer entre Sherlyn et Rakhi ne semble pas s’arrêter. Après l’interaction explosive de Sherlyn avec les paps, Rakhi est également revenu avec une réponse sauvage.

Rakhi a montré les photos explosives de Sherlyn aux médias et a affirmé que Sherlyn est une star du porno et que l’on peut trouver ses photos et vidéos séduisantes sur Youtube. Elle dirige un racket de sextorsion où elle est connue pour séduire et faire chanter des personnes puissantes. Rakhi a en outre révélé que Sherlyn avait également été prise dans une raquette de prostitution à Alibaug et est connue pour avoir retiré de l’argent à des personnes puissantes après les avoir séduites. Rakhi a également affirmé que Sherlyn avait opéré de haut en bas. Elle s’est moquée de Sherlyn devant les médias et a également dit à Adil d’entrer dans la salle de cinéma afin qu’elle puisse présenter le vrai visage de Sherlyn au monde via les médias.

Découvrez la vidéo de Rakhi Sawant claquant Sherlyn Chopra.

Auparavant, Sherlyn avait commenté en disant que Rakhi devait aller au gymnase, faire de l’haltérophilie et gagner des muscles. Sherlyn a également déclaré que les maris et petits amis de Rakhi étaient passés par le temps et que Rakhi ne croyait pas au travail acharné. Sherlyn avait également défié Rakhi et avait dit que si elle avait du courage, Rakhi devrait se tenir devant elle. On dirait que le combat de chats entre Sherlyn et Rakhi devient de plus en plus moche chaque jour. Tout a commencé lorsque Sherlyn a déposé une plainte à la police contre le concurrent de Bigg Boss 16, Sajid Khan, et a exigé qu’il soit éliminé de l’émission de téléréalité. Rakhi avait critiqué Sherlyn pour la même chose et avait dit qu’elle diffamait Sajid car il était une personne influente et importante.