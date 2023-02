Rakhi Sawant annonce la réconciliation avec son mari Adil Khan Durrani ; dit, 'Subah ka bhola agar...'

Aux dernières nouvelles d’aujourd’hui, Rakhi Sawant est revenue avec son mari Adil Khan Durrani. Oui, tu l’as bien lu. Enfin, les choses sont redevenues fluides. Il semble que Rakhi Sawant et Adil Durrani se soient rachetés et aient mis leurs différences et leur passé de côté. Grand Patron 14 L’enfant préféré de la célébrité et de la controverse, Rakhi Sawant, a fait des allégations choquantes contre Adil. Elle l’a accusé d’avoir une liaison malgré son mariage. Il y a quelques jours à peine, Rakhi et Adil ont accepté qu’ils étaient mariés depuis 7 mois. Après quelques problèmes, Adil est maintenant de retour à Rakhi. L’actrice n’a pas pu contenir son excitation et son bonheur.

Rakhi Sawant se réjouit et annonce la réconciliation avec son mari Adil Khan Durrani

Rakhi Sawant a fait les gros titres dans Entertainment News pour sa crise conjugale et aussi pour la disparition choquante et tragique de sa mère. Lors d’une récente interaction, Rakhi a révélé que son Adil lui était revenu. Elle dit que tout entre eux deux maintenant. Elle ajoute : « Subah ka bhola sham ko ghar wapas aa jaye, to uso bhola nahi kehte ». Rakhi semble confiant que maintenant rien n’ira mal dans leur relation. Rakhi admet également qu’elle ne sait pas comment parler lorsqu’il s’agit de relations fragiles. Rakhi refuse alors de dénigrer Adil Khan.

Regardez la vidéo de Rakhi Sawant ici :

Dans une tournure choquante des événements, il y a quelques heures à peine, Rakhi Sawant avait accusé Adil Khan de l’avoir mal utilisée. Elle a dit à Adil par l’intermédiaire de paparazzi qu’il n’est pas facile d’être aussi célèbre et une superstar que Shah Rukh Khan, Salman Khan ou Aamir Khan. De plus, elle a dit qu’il ne pouvait pas faire d’elle le tremplin de son succès tout en ajoutant qu’Adil Khan est venu à Mumbai avec une seule roupie et qu’elle l’a rendu célèbre et a atteint tous les foyers. Rakhi a affirmé qu’Adil se moquait d’elle. Elle a également demandé aux médias de ne pas interviewer s’ils interviewaient Adil.