Rakhi Sawant allègue qu’Adil Durrani a une liaison extra-conjugale, les internautes la critiquent : “Drama shuru pour la publicité”

La reine controversée Rakhi Sawant est de retour à ses ébats. Le jeudi 2 février, la célébrité populaire de la télévision a rencontré les paparazzi et allégué que son mari Adil Durrani avait une liaison extra-conjugale. Elle a été vue en train de fondre en larmes devant les déclencheurs alors qu’elle se rendait à sa séance de gym.

Dans les multiples vidéos partagées par le célèbre photographe Viral Bhayani, Rakhi a déclaré qu’elle avait des preuves vidéo de l’affaire extra-conjugale d’Adil. Elle a allégué qu’Adil l’avait trompée lorsqu’elle était à l’intérieur du Bigg Boss Marathi 4. Elle était entrée dans l’émission de téléréalité hébergée par Mahesh Manjrekar en tant que challenger et avait terminé quatrième.

Cependant, les internautes critiquent maintenant l’actrice de Main Hoon Na pour s’être livrée au théâtre pour la publicité et l’attention. “Encore une fois, le drame shuru (commence) pour la publicité”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, “Elle devient une douleur maintenant. Tellement de négativité. Ce n’est plus amusant de la regarder.”

“Maa mar gayi hai madame gym krne aayi hai agle din hi waah, itna kaam karne ke baad bhi dhele bhar ki ijjat nahi rakhi isne apni mein (elle a perdu sa mère et maintenant elle est venue pour sa gym le lendemain wow , même après avoir tant travaillé, elle n’a pas réussi à maintenir son respect dans l’industrie)”, a lu un autre commentaire.













Pour les non-initiés, il s’agit du deuxième mariage de Rakhi après qu’il se soit marié avec Ritesh Singh lors d’une cérémonie privée en 2019 et plus tard, a annoncé son divorce l’année dernière. Ils ont tous deux participé à l’émission de téléréalité animée par Salman Khan Bigg Boss 15 en tant que candidats génériques où l’actrice a révélé le visage de Ritesh au monde pour la première fois.

LIRE | Drame sur le mariage, demi-tour sur fausse couche et plus: pourquoi personne ne prend plus au sérieux Rakhi Sawant à juste titre | Avis