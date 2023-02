Rakhi Sawant affronte Adil Durrani, demande quand il lui rendra Rs 1,50 crore; dit 'r***i ki kamaai nahi hai...'

Rakhi Sawant a choqué ses abonnés en téléchargeant une vidéo dans laquelle elle demande à son mari, Adil Durrani, de lui rendre Rs 1,50 crores. Jeudi, Rakhi a mis en ligne une vidéo sur son Instagram, dans laquelle elle filme Adil, et sa voix pouvait être entendue derrière la caméra.

Selon la vidéo partagée par Rakhi, son mari a avoué qu’il lui avait pris de l’argent. Sawant lui a demandé: “Quand rendez-vous Rs 1,50 crore, que vous m’avez pris? Adil a répondu en disant qu’il avait investi l’argent et reviendrait” avec profit dans les quatre mois “. Rakhi, cependant, a rejeté le profit et lui a demandé montant principal en disant: “Meri mehnat ki kamaai hai, kisi r *** i ki kamaai nahi. Maine apni jewar bech ke diye hai (C’est mon argent durement gagné. J’ai vendu mes bijoux pour vous donner de l’argent).”

Le mari de Rakhi Sawant, Adil Durrani, qui a été arrêté par la police de Mumbai mardi, a été placé en garde à vue par le tribunal d’Andheri mercredi. Durrani a été arrêtée après que Rakhi ait déposé une FIR contre lui, alléguant qu’il avait mal géré ses fonds.

Rakhi l’a également accusé de se livrer à la violence domestique. Alors qu’il parlait aux médias à l’extérieur du poste de police d’Oshiwara à Mumbai, Rakhi a déclaré: “Il (Adil) est venu me battre à la maison le matin, j’ai immédiatement appelé la police. Il se rend fréquemment chez moi et me menace. Aujourd’hui encore, il est venu me battre. à la maison, et j’avais peur. Il a dit que tu m’avais diffamé dans les médias.

Rakhi a également affirmé qu’Adil avait rompu avec elle et vivait avec une femme qui, selon elle, était sa petite amie. Rakhi a en outre déclaré qu’elle allait maintenant opter pour le divorce car il l’avait trompée. Elle a dit: “Maintenant, je ne veux faire aucun compromis avec Adil. Je ne peux tout simplement pas vivre avec un homme qui couche avec autant de filles. Je voulais qu’il s’excuse et quitte Tanu (la fille qu’Adil aurait trompée avec) et viens me voir. Mais cette personne n’est pas loyale. Alors, j’ai décidé que je devais divorcer maintenant. Rakhi et Adil se sont mariés secrètement en mai 2022 et ne l’ont révélé que le mois dernier.