Rakhi Sawant affirme que Sherlyn Chopra a l’habitude de faire chanter des célébrités en tournant des vidéos porno avec elles

Sherlyn Chopra a appelé les créateurs de Bigg Boss 16 pour avoir laissé Sajid Khan participer à l’émission de téléréalité animée par Salman Khan tandis que Rakhi Sawant a soutenu le cinéaste en disant qu’il avait déjà purgé sa peine pour ses actes. Après que Sherlyn ait critiqué Rakhi pour son soutien à Sajid, Rakhi lui a maintenant riposté en affirmant que Sherlyn avait l’habitude de faire chanter des célébrités en tournant des vidéos porno avec elles.

Lors de sa récente interaction avec les médias, Rakhi a critiqué Sherlyn pour avoir dit des choses répréhensibles à son sujet. Elle a ensuite allégué que Sherlyn elle-même se tournait vers des célébrités et des politiciens et tournait des vidéos avec eux dans une position compromettante, puis les faisait chanter plus tard. Elle a également parlé de la façon dont Sherlyn a été prise dans le racket de la prostitution dans le passé.

Regardez les affirmations choquantes de Rakhi Sawant sur Sherlyn Chopra ici :

Répondant aux allégations de Rakhi, Sherlyn l’a qualifiée de sordide et de gueule de pot, ajoutant qu’elle assiste et organise des événements dans des hôtels 5 étoiles. Elle a ensuite poursuivi en disant que Rakhi continuait de changer de mari et de petit ami et restait avec eux sur la base d’un abonnement.

Regardez la réponse de Sherlyn Chopra aux allégations de Rakhi Sawant ici :

Alors que les allégations et les contre-allégations de Rakhi et Sherlyn s’intensifient chaque jour qui passe, il reste à voir quand les deux divas appelleraient leur combat verbal et dans quelle mesure.