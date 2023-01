Rakhi Sawant-Adil Khan Durrani réagit aux informations sur les “fausses couches” et déclare “Je demande à tout le monde, s’il vous plaît, de ne pas …”

L’actrice de télévision Rakhi Sawant et son mari Adil Khan Durrani ont maintenant annulé les informations affirmant qu’elle avait fait une fausse couche. Ils sont allés sur Instagram et ont publié une déclaration commune avec leur photo de mariage.

Sur la photo ‘Rakhi a fait une fausse couche (emoji au cœur brisé)’ était écrit. Shairng le message, Adil a écrit: “Fake news, je demande à tout le monde de ne pas publier de tels faux sujets.” Les internautes ont réagi au message, l’un d’eux a écrit: “Omg ce couple est sur une lancée, kitna dimag kharab karoge yaar.” Le second a dit : « Q dhoka dere yr Rakhi ko jab nahi nibha sakte toh pyar ke jal me q fasaya rakhi ko femus hone ko.





La troisième personne a commenté: “Wo karma padh rhi thi wo fake tha tu sath me baitha tha wo fake tha.” Le quatrième a dit : « ub ko apni life jeene ka haq hai !! zabardasti koi rishta nhi chalta !! simple khayal dire adil ko jitni bezatti galiyan abhi mil rahi hai nous bezati galiyo moi dit dire bade log notre jhote dire jhoote log b hai jo ara hai gali de jaa raha hai !! Adil, honte à toi !! kaunsa gunnaha kiya tha aap ne.

Pour les non-initiés, le célèbre paparazzi de Bollywood, Viral Bhayani, a révélé qu’il avait eu une conversation avec Rakhi, et elle a révélé la vérité. Selon Viral, Rakhi était enceinte, et elle l’a même révélé dans Bigg Boss Marathi Saison 4, mais personne ne l’a prise au sérieux.

Sur une note prolongée, Viral a raconté la conversation et a écrit: “#rakhiswant nous a toujours fait rire et nous la prenons toujours à la légère. Malheureusement, la dame a beaucoup souffert ces derniers temps. Néanmoins, c’est elle qui pleure dans la pluie. Au milieu du problème de santé de sa mère et des problèmes de vie personnelle vient cette mauvaise nouvelle. Le message se poursuit avec une citation de Rakhi qui a confirmé: “J’étais enceinte et j’avais annoncé la même chose dans l’émission Bigg Boss Marathi. Mais tout le monde pensait que c’était une blague et ne l’a pas prise très au sérieux”, m’a dit Rakhi au téléphone. Elle a également confirmé qu’elle avait fait une fausse couche.”

