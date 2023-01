"Rakh Rakh Ke...": Description épique d'Anchor de Virat Kohli à Haris Rauf

Les joueurs de cricket indiens bénéficient d’un énorme nombre de fans au Pakistan. Parmi les joueurs actuels, Virat Kohli est sans doute le joueur le plus populaire du pays voisin de l’Inde. Malgré le fait que la batte de Kohli a fait beaucoup de dégâts lorsque l’Inde a rencontré le Pakistan pour la dernière fois – lors de la Coupe du monde T20 202 – le respect que le batteur emblématique a est au plus haut. Lors d’une émission mettant en vedette le speedster pakistanais Haris Rauf, la description de Kohli par le présentateur est l’exemple parfait de la façon dont chaque citoyen du pays voit le pilier indien.

Dans une émission pour une chaîne de télévision pakistanaise, Haris Rauf a été chargé de décrire une personne sur l’écran de télévision tout en ayant les yeux bandés. Pour aider le joueur de cricket pakistanais, l’ancre a tenté de décrire la personne à l’écran en donnant des indices. Tout en racontant qui est Kohli, l’ancre a dit un jour que Kohli “Rakh, rakh ke deta hai (il le brise fort)”.

La description n’a pas seulement laissé le public en deux, mais aussi Rauf. Voici la vidéo :

Au moment où il a dit “Rakh Rakh ke deta hai” pic.twitter.com/shVoRtGZwn — Jahazi (@Oye_Jahazi) 7 janvier 2023

L’ancre a dit plus tard: “Aapko bhi rakh rakh ke diye hain (Il l’a aussi frappé durement contre vous).” Haris a alors demandé: “Est-ce qu’il est un joueur de cricket?”. La réponse de l’ancre a été affirmative et le stimulateur pakistanais a rapidement deviné qu’il s’agissait de Virat Kohli.

Pendant le spectacle, Haris a fait l’éloge de Kohli. Il a également parlé des six jumeaux que Kohli lui avait frappés lors de la 19e partie du runc-hase lors de l’affrontement de la Coupe du monde T20 2022. Il a déclaré: “Quiconque connaît le cricket sait quel genre de joueur il est. Il a joué ce coup maintenant, je ne pense pas qu’il puisse le refaire. De tels coups sont assez rares, vous ne pouvez pas les frapper encore et encore. . Son timing était parfait et c’est parti pour un six.”

Quant à ce match spécifique, Virat avait marqué un coup gagnant de 82 points en 53 balles, dont 6 quatre et 4 six. L’Inde avait eu besoin de 28 points sur les 8 dernières balles pour gagner le match lorsque Kohli a frappé deux superbes six contre Harris Rauf, tournant le match en faveur de son équipe.