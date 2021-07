Rakeysh Omprakash Mehra révèle la réaction de Farhan Akhtar lorsqu’on lui a proposé le « Rang De Basanti »

La relation de travail de l’acteur Farhan Akhtar et du cinéaste Rakeysh Omprakash Mehra remonte au moment où l’idée de « Rang De Basanti » est venue à l’esprit du cinéaste.

Rakeysh a révélé qu’il voulait que Farhan joue dans le film, mais il l’a nié.

Lors d’une conversation avec une agence de presse, Rakeysh a déclaré: « Il était vraiment amusé parce qu’il venait de faire Dil Chahta Hai et terminait Lakshya. Je lui ai dit que je voulais qu’il joue dans mon film et il ne pouvait pas le croire.

« Je lui avais offert le rôle de Karan, qui était le seul personnage soutenu par l’auteur dans tout le film. Farhan était fasciné. Je pouvais voir l’étincelle dans ses yeux. Il s’est demandé ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec ce type qui me voit jouer un film?!' »

Il a dit que Farhan aimait le script mais « ne pouvait pas se voir jouer à ce moment-là ». Farhan travaillait alors comme réalisateur et avait remporté des prix pour ses films ‘Dil Chahta Hai’ et ‘Lakshya’. Il a fait ses débuts d’acteur avec « Rock On » en 2008.

Avec Rakeysh, il a travaillé dans le film emblématique ‘Bhaag Milkha Bhaag’ qui était un biopic sur le regretté Milkha Singh.

Parlant de ‘Toofan’, le cinéaste a déclaré: «Ce n’est pas seulement un film de ring de boxe, il ne s’agit pas de gagner, mais d’avoir un voyage enrichissant dans votre vie. Les personnages émergent quand ils sont dos au mur, pas quand ça va. C’est une histoire de personnes et de relations. Il sortira sur Amazon Prime Video le 16 juillet. Le rôle de Farhan est celui d’un boxeur en disgrâce qui devient un voyou de la rue lorsque sa carrière prend un coup. Plus tard, il a la chance de tout réparer, alors il donne tout.