Rakeysh Omprakash Mehra partage une histoire inédite sur les origines du look emblématique d’Amitabh Bachchan ! | Nouvelles des gens

Bombay: Le cinéaste de Bhaag Milkha Bhaag, Rakeysh Omprakash Mehra, a partagé jeudi une anecdote inédite sur la mégastar Amitabh Bachchan tirée de son premier livre L’étranger dans le miroir.

Rakeysh, connu pour ses films à succès comme « Rang De Basanti », « Bhaag Milkha Bhaag » et bien d’autres, a sorti son premier livre, « L’étranger dans le miroir » le 27 juillet.

Le livre a plusieurs narrateurs partageant leur expérience de première main de travail avec ou sous l’éminent cinéaste. Le cinéaste a également travaillé avec la mégastar Amitabh Bachchan dans le film acclamé par la critique « Aks » et Rakeysh a maintenant partagé une anecdote importante sur l’acteur vétéran.

Le cinéaste s’est servi de son compte Instagram pour partager une anecdote inédite sur la star de « Don » de leur film « Aks ». Rakeysh, connu pour avoir ajouté des éléments aux personnages de ses films afin d’ajouter à l’essence du film, a déclaré qu’il avait obligé Bachchan senior à garder une barbe française pour le film, et l’acteur légendaire est resté fidèle à elle depuis.

Dans le court clip partagé par Rakeysh, on peut entendre la musique de « Banda Ye Bindass Hai » en arrière-plan qui provient du même film. « Un premier réalisateur peut-il demander une initiation plus légendaire sur grand écran ? Merci @amitabhbachchan, » a écrit le cinéaste en légende.

La couverture du livre de Rakeysh a été lancée par la diva de Bollywood, Sonam Kapoor, qui avait collaboré avec le cinéaste pour les films « Delhi 6 » et « Bhaag Milkha Bhaag ». Le livre « The Stranger In The Mirror » contient des codes QR qui offrent une expérience de lecture améliorée. Fait intéressant, les lecteurs pourraient scanner les codes (à partir de n’importe quel scanner de code QR), ce qui conduirait à une scène ou à une chanson particulière de l’incident dont on parle.

Le livre est désormais disponible sur les stands pour que les lecteurs découvrent la vie de l’éminent cinéaste.

Le livre a été écrit par le musicien oscarisé AR Rahman, avec qui le réalisateur a collaboré dans deux films « Rang De Basnati » et « Delhi 6 », et par la superstar Aamir Khan avec qui il a travaillé dans le film à succès « Rang De Basanti`.

Le livre a été co-écrit par Reeta Ramamurthy Gupta et présente des récits à la première personne de certains des noms les plus prolifiques de la superstar du cinéma indien Waheeda Rahman, AR Rahman, Manoj Bajpayee, Abhishek Bachchan, Farhan Akhtar, Sonam Kapoor, Raveena Tandon , Ronnie Screwvala, Atul Kulkarni, R. Madhavan, Divya Dutta et Prahlad Kakar.