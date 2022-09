Rakesh Roshan dit que le réalisateur SS Rajamouli Baahubali est “très similaire” à son film Karan Arjun

Rakesh Roshan, qui fête son anniversaire aujourd’hui, a discuté de la situation actuelle au box-office et a donné son avis sur les raisons du succès des films du Sud.

Il a déclaré à Bollywood Hungama: “Dans le Sud, ils s’en tiennent toujours à des histoires enracinées et ils les présentent d’une manière très améliorée, en gardant à l’esprit les sensibilités commerciales. Si vous voyez des films comme RRR et Baahubaliils ont des histoires battues à mort. Baahubali est très semblable à Karan Arjun. Mais il a été présenté à plus grande échelle. Même les chansons étaient plus grandes que nature et les gens étaient donc attirés. Aur hamare Cinéastes de Bollywood ko pata nahin kya ho gaya hai. Ils se sont éloignés des racines de l’indianité. Ils essaient de faire du soi-disant « cinéma moderne », mais cela ne fonctionne qu’avec 1 % de la population. Il ne dessert pas les centres B et C. Donc, si vous choisissez des sujets qui s’adressent aux centres C, B et A et que vous les présentez d’une manière très originale, cela plaira à tout le monde.

En plus de critiquer les problèmes choisis par les réalisateurs, Roshan a expliqué comment les chansons étaient tombées au bord du chemin dans les films.

Selon le cinéaste, les gens créent des films qu’eux et leurs amis aiment voir. Ils choisissent des sujets qui n’intéresseront qu’une très petite partie de l’auditoire. Beaucoup de gens dans la foule sont incapables de s’y rapporter.

Le cinéaste a également déclaré: «Aap puraane gaano se hero ko yaad rakhte hai (vous vous souvenez des acteurs à cause de vieilles chansons). Chaque fois que vous écoutez de vieux classiques, vous vous souvenez des héros qui figuraient dans ces chansons. De nos jours, puisqu’il n’y a pas de chansons, toh hero yaad nahi aate hai (personne ne se souvient du héros). En conséquence, devenir une superstar est très difficile à l’heure actuelle.

Le très attendu Krrish 4 est le projet actuel sur lequel Rakesh Roshan travaille avec Hrithik Roshan.