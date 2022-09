L’acteur et cinéaste vétéran Rakesh Roshan, qui a eu 73 ans aujourd’hui, a expliqué pourquoi les films de Bollywood échouent consécutivement. Il a déclaré que les cinéastes d’aujourd’hui choisissent des sujets qui ne sont pas pertinents pour le grand public et qu’ils sont donc incapables de se connecter. Il a également déclaré que les chansons originales ont été réduites du film, ce qui a joué un rôle majeur dans la transformation des acteurs en superstar dans le passé.

L’acteur-cinéaste a déclaré à Bollywood Hungama que les chansons font partie intégrante des films de Bollywood. Il a cité des exemples de films pan-indiens récents tels que Pushpa et RRR et comment chacune de leurs chansons est devenue une rage, ajoutant que Bollywood devrait apprendre d’eux. Il a ajouté que les cinéastes de Bollywood essayaient de faire du “cinéma soi-disant moderne” qui ne fonctionne qu’avec un pour cent de la population. “Une grande partie du public ne peut pas s’y identifier”, a-t-il ajouté.

Roshan a déclaré qu’auparavant, il y avait 6 chansons dans un film, maintenant il n’y a pratiquement plus de chansons représentées sur les acteurs. Il a dit que ces chansons aidaient les acteurs à devenir des superstars comme Amitabh Bachchan et Rajesh Khanna. Sans chansons, Roshan a déclaré qu’il était devenu très difficile de devenir une superstar à l’heure actuelle.

Il a également déclaré que les films du Sud choisissent toujours des sujets ancrés dans leur culture et les présentent sur grand écran d’une manière plus grande que nature. Cela aide les gens à se connecter au sujet et les incite également à regarder ces films au cinéma.

Le directeur de la franchise Krrish a déclaré que les chansons précédentes étaient utilisées pour promouvoir des films, puis que la bande-annonce était lancée pour créer plus d’excitation. Il a dit que de nos jours, les promotions multi-villes et trépidantes ne servent à rien. Il a appelé cela un gaspillage d’argent et il n’y avait aucun intérêt à le faire. Il a ajouté que si le teaser ou la bande-annonce du film n’a pas fonctionné, les grandes activités promotionnelles n’attireront pas le public dans les salles.