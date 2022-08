Rakesh Jhunjhunwala n’a jamais voulu que quelqu’un commette cette “erreur d’investissement”

Le Big Bull du marché boursier indien, Rakesh Jhunjhunwala partageait souvent les trucs du métier et conseillait les investisseurs sur les moyens de maximiser les profits. Jhunjhunwala avait la réputation de faire mouche à chaque investissement. Ainsi, chaque fois qu’il partageait un conseil sur le trading et la création de richesse, les investisseurs se ralliaient à lui. Alors que le portefeuille d’actions de Jhunjhunwala était presque sans faille, il y avait un investissement qu’il a regretté de ne pas avoir fait. Partageant les conseils de Jhunjhnwala sur son pire investissement, le Dr Sangita Reddy, codirectrice générale de l’hôpital Apollo, a partagé un extrait d’une ancienne interview de l’investisseur as.

“Au dernier stade de sa vie, Rakesh a donné les conseils d’investissement les plus précieux et les plus rentables de tous les temps”, a tweeté le Dr Reddy tout en partageant les conseils de Jhunjhunwala d’investir davantage dans la santé.

“Mon pire investissement a été ma santé. J’encouragerais tout le monde à investir le plus là-dedans », avait déclaré Jhunjhunwala dans l’une de ses interviews de 2018.

Le Dr Reddy a ajouté que les gens devraient donner la priorité au bonheur et à la santé dans leur vie.

Malheureusement à la dernière étape de sa vie #Rakeshjhunjhunwala a donné les conseils d’investissement les plus précieux et les plus rentables de tous les temps.

“L’investissement dans Ur Health est votre meilleur investissement et votre véritable richesse”

Les priorités ont besoin de 2B #Bonheur> #santé> #Richesse Pas l’inverse

Temps de #rebootyourhealth pic.twitter.com/x4ijSMejcw – Dr Sangita Reddy (@drsangitareddy) 22 août 2022

« C’est 100 % vrai, mais notre société ainsi que le système existant soutiennent et promeuvent ce concept. Le gouvernement incite l’organisation, les individus à investir dans une bonne santé, a écrit un utilisateur réagissant au message tandis qu’un autre a ajouté qu’une nation en bonne santé était en fait une nation riche.

C’est 100% vrai, mais notre société ainsi que le système existant soutiennent et promeuvent ce concept. Le gouvernement incite l’organisation, les individus à investir dans une bonne santé. — Dr JEEVEN SINGH (@drjeeveniihmr11) 22 août 2022

Bon conseil & important. Steve Jobs avait le même conseil. Il faut économiser quelque chose pour soigner ce phénomène. Ce serait bien si le gouvernement se présentait également pour dépenser plus dans les soins de santé. Une nation en bonne santé est une nation riche – Anil Seth (@AnilSet11541728) 22 août 2022

Vraiment dit madame. La santé doit être une priorité. — Dr Radha M Desai🇮🇳 (@drkrmdesai) 22 août 2022

L’investisseur vétéran du marché boursier Rakesh Jhunjhunwala est décédé le 14 août à l’âge de 62 ans. Jhunjhunwala souffrait de multiples problèmes de santé, notamment de troubles rénaux, et a reçu son congé de l’hôpital quelques semaines avant sa mort. Il a été vu pour la dernière fois aux yeux du public lors du lancement d’Akasa Air

Jhunjhunwala a commencé son parcours en bourse alors qu’il était encore étudiant en comptabilité agréée. Il a commencé avec un investissement initial de Rs 5 000 en 1985, le convertissant en plus de Rs 11 000 crore en septembre 2018.

Jhunjhunwala a été président de Hungama Media, Aptech, et a été administrateur de Viceroy Hotels, Concord Biotech, Provogue India et Geojit Financial Services.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici