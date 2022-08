Rakesh Jhunjhunwala, “l’Indien Warren Buffet”, est mort à 62 ans

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Expert-comptable devenu boursier à 25 ans, Jhunjhunwala a ensuite créé la société de gestion d’actifs Rare Enterprises, qui a notamment investi dans des entreprises des secteurs des télécommunications, de l’hôtellerie et des services financiers.

“Nous sommes profondément attristés par la disparition prématurée de Rakesh Jhunjhunwala ce matin”, a déclaré Akasa Air dimanche dans un communiqué, louant “l’esprit invincible” de l’homme d’affaires et sa passion pour “tout ce qui est indien”.

Une cause de décès n’était pas immédiatement disponible. Un membre de la famille de Jhunjhunwala a déclaré à Reuters l’investisseur “est décédé entouré de sa famille et de ses proches”. Il laisse dans le deuil sa femme, Rekha Jhunjhunwala, et trois enfants.