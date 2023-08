Rakesh Bedi dit qu’il a été coincé dans un glissement de terrain dans l’Himachal Pradesh, s’est cassé le doigt : « JCB machine aayi aur… »

Rakesh Bedi a révélé qu’il s’était cassé le doigt en essayant de déplacer un rocher qui bloquait la route.

Lundi, la star de la télévision Rakesh Bedi s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo dans laquelle il a révélé qu’il était coincé dans un glissement de terrain dans l’Himachal Pradesh il y a quelques jours. L’acteur a déclaré qu’en essayant de déplacer un rocher, il s’était cassé le doigt.

Dans la vidéo, il a déclaré: «Vous devez avoir entendu comment Shimla, Himachal Pradesh, sont tous durement touchés par des glissements de terrain. Ces énormes montagnes descendent lourdement. Les routes et les rues sont toutes bloquées, de sorte que de nombreux véhicules sont bloqués dans les montagnes. Je suis allé à Solan il y a deux semaines, pour une conférence sur le jeu d’acteur que je devais donner. À notre retour, on nous a dit que l’autoroute principale était bloquée à cause d’un glissement de terrain et que nous pourrions prendre un raccourci.

Il a en outre mentionné: « Lorsque nous avons pris ce raccourci, un énorme rocher est tombé juste devant nous. Dieu merci, il n’est pas tombé sur notre voiture, sinon je l’aurais été. Alors, quand j’ai essayé de devenir un He-Man et de supprimer le rocher de la route, il a avancé mais a roulé en arrière sur mon doigt. Mon doigt était gravement blessé et la moitié du doigt pendait, il était si gravement blessé. Il a guéri dans une large mesure maintenant. Si cela avait été une blessure un peu plus grave , le doigt m’aurait été enlevé. La route a ensuite été dégagée à l’aide d’une machine JCB.

Pendant ce temps, après le glissement de terrain tragique dans la région de Summer Hill, dans le district de Shimla, dans l’Himachal Pradesh, le 14 août, les forces de sécurité et de secours en cas de catastrophe ont poursuivi leur opération de recherche pour la septième journée consécutive.

Le bilan de l’incident de l’effondrement du temple de lundi est passé à 17, les équipes de secours ayant récupéré un autre corps dimanche. pour trois autres victimes. Des équipes de la SDRF, de la NDRF et de l’armée indienne sont présentes sur place », a déclaré Roop Sharan, un inspecteur de la NDRF.