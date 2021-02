Rajyvardhan Singh Rathore rejoint l’application de microblogging Desi Koo

Le médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’Athènes et ancien ministre des syndicats, Rajyavardhan Singh Rathore, est devenu mercredi la dernière célébrité à rejoindre l’application « Koo » fabriquée en Inde. Rathore a rejoint Koo, la prétendue réponse de l’Inde à Twitter après avoir été invité à « tirer » ses opinions sur la plate-forme.

En réponse à l’application, le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth a demandé à ses partisans s’il devait passer à Koo, le gagnant du prix Atmanirbhar Bharat. Il a ensuite posté une capture d’écran de son premier message.

Son premier message Koo le montrait tenant le drapeau national avec la légende suivante: « Mon premier message sur une application » Made In India « serait incomplet sans le drapeau indien. »

Envoyant un message de « nation d’abord », il a tweeté que si l’Inde vient en premier dans nos cœurs, alors pourquoi pas les applications fabriquées en Inde. L’ancien ministre de l’information et de la radiodiffusion de l’Union a également demandé à ses partisans de le suivre sur Koo et a partagé son lien de profil.

Mayank Bidawatka, co-fondateur de Koo, a déclaré à News18 dans un entretien que l’application a franchi plus de 3 millions de téléchargements, multipliant par 4 au cours des six derniers mois, et s’attend à ce que la croissance soit considérablement plus exponentielle à partir de maintenant.

À l’heure actuelle, Koo a de nombreuses personnalités qui incluent des ministres, des chanteurs, des athlètes et des acteurs, ainsi que des responsables de l’information publique des ministères du gouvernement central. La liste de ces personnalités comprend actuellement les ministres du syndicat Piyush Goyal et Ravi Shankar Prasad, des chanteurs tels que l’éminente personnalité ghazal Jaswinder Singh, l’auteur Amish Tripathi, le chroniqueur renommé Suhel Seth, des personnalités sportives telles que le lutteur de style libre Pawan Kumar, l’ex-joueur de cricket de l’équipe nationale indienne Javagal Srinath et Anil Kumble, l’acteur de Bollywood Ashutosh Rana, le chef spirituel Sadhguru et ainsi de suite.

Parallèlement à ces personnalités, Koo dispose désormais de comptes officiels et vérifiés tels que le ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY), MyGov, India Post, National Informatics Center, etc. Avec une liste croissante de profils vérifiés, notés dans leur domaine et donc influents, il sera intéressant de voir si Koo parvient à s’implanter dans un pays où Twitter a jusqu’à présent été l’un des plus grands réseaux sociaux utilisés.

CHOSES À SAVOIR SUR KOO

Koo a été cofondé par Aprameya Radhakrishna et Mayank Bidwatka en 2020. Il appartient à la société mère Bombinate Technologies Pvt Ltd qui exploitait également Vokal, la version desi de l’application QnA Quora. Radhakrishna, un Institut indien de gestion, Ahmedabad, diplômé, est également le PDG. La société compte plusieurs investisseurs, dont 3one4 Capital, ancien directeur financier d’Infosys TV Mohandas Pai, qui a rejoint la liste des investisseurs plus tôt ce mois-ci, Til Indian Express signalé.