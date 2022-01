Rajyavardhan Rathore partage une vue incroyable sur le lac Sambhar floqué par 5 flamants roses Lakh

Le chef du BJP, Rajyavardhan Singh Rathore, a publié jeudi une vidéo sur Twitter partageant la vue incroyable sur le lac salé de Sambhar situé à Jaipur. Alors qu’il voyageait dans un train spécial, le député de Lok Sabha a partagé la vue fascinante sur le lac. Il a légendé la vidéo décrivant la spécialité du lac. « Situé à 250 km de Delhi. 5 lac flamingo visite le lac salé de Sambhar, Jaipur Rural et vous pouvez les voir depuis ce train spécial », a-t-il écrit sur le site de microblogging.

Dans la vidéo, Rathore peut être vu debout près de la porte du train alors qu’il profite de la vue depuis le train en mouvement. Des milliers de flamants roses peuvent être vus de loin assis dans le lac. Comme Rathore est le député du siège de la circonscription de Jaipur Rural, il continue de partager le développement et les sites extraordinaires de sa région. Rathore est un ancien athlète de tir qui a remporté 25 médailles internationales, dont une médaille d’argent olympique pour l’Inde en 2004.

Avant de rejoindre le Bharatiya Janata Party en 2014, il a servi l’armée indienne et a pris sa retraite en 2013 en tant que colonel. L’éminent dirigeant du BJP a même fait partie de divers ministères dans le passé. En novembre 2014, il a été nommé ministre d’État à l’information et à la radiodiffusion et a été nommé ministre du Cabinet chargé de manière indépendante du ministère de la Jeunesse et des Sports en 2017. Il est maintenant le porte-parole national du BJP.

Pour les non-initiés, Sambhar Salt Lake est le plus grand lac salé intérieur de l’Inde. Il est situé à 80 km de la ville principale de Jaipur. Chaque année pendant la mousson, des milliers de flamants roses migrent d’Asie centrale et de Sibérie vers le lac. Pendant la mousson, les terres arides se transforment en amas d’eau donnant une maison aux oiseaux migrateurs. De nombreux films ont été tournés sur le magnifique lac, notamment Delhi-6, Highway et Gulaal.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.